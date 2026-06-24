Rodrigo Eterno: el dia que la industria musical argentina se paralizó por completo

El 24 de junio se celebra el nacimiento de distintas figuras que marcaron la cultura y el deporte en Argentina, como Lionel Messi, Juan Manuel Fangio, Juan Román Riquelme. También se conmemora el fallecimiento de Rodrigo Bueno, uno de los exponentes de cuarteto más importantes de la industria musical local. Su muerte ocurrió en el año 2000 y marcó al país y a la industria musical, que había quedado sacudida con su aparición.

El amor por la música corre en la sangre de la familia de Rodrigo Bueno, ya que su padre, Alberto “Pichín” Bueno, fue una gran influencia durante la década de los 70’s en la industria discográfica. Además de Rodrigo, tuvo otros dos hijos: Flavio, quien mantiene un perfil bajo, y Ulises Bueno, que tiene su propia carrera como cantante.

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La irrupción de El Potro en la música argentina

Rodrigo Alejandro Bueno comenzó a formar su carrera musical a la edad de 2 años, cuando participó en el programa “Fiesta del Cuarteto” junto a Carlos “La Mona” Jiménez. Luego, tan solo 3 años después, grabó un álbum de canciones infantiles llamado “Disco Baby”; mientras que a sus 11 años tuvo sus primeras apariciones en el escenario junto al grupo Chébere ante 5.000 personas.

Rodrigo Bueno

Un año después, el artista decidió abandonar sus estudios para audicionar como cantante para la banda Manto Negro. Por otro lado, entre 1987 y 1988 editó su primer disco solista, “La Foto de tu Cuerpo”, pero el éxito comenzaría a llegar recién con los álbumes “Completamente enamorado”, “Muy Bueno” y “Made in Argentina”.

Hasta el día de la fecha las canciones de Rodrigo son consideradas himnos de la música nacional. Piezas como “Soy Cordobés”, “Lo Mejor Del Amor”, “Ocho Cuarenta”, “La Mano De Dios” y más mantienen su vigencia sin alteraciones y lo consolidaron como uno de los referentes más importantes del cuarteto.

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Rodrigo Bueno: El accidente que terminó con su vida

Para fines de los 90, El Potro se encontraba en el punto más alto de su carrera. No obstante, en la madrugada del 24 de junio del 2000, Rodrigo, que tenía 27 años, manejaba su camioneta por la Autopista Buenos Aires - La Plata. Lo acompañaban su expareja, Patricia Pacheco; su pequeño hijo, Ramiro; Fernando Olmedo (hijo del recordado comediante Alberto Olmedo); el músico Jorge Moreno y el locutor de radio Alberto Pereyra. A la altura de Berazategui, el roce con otro vehículo le hizo perder el control de la camioneta.

Rodrigo Bueno comenzó a formar su carrera musical a la edad de 2 años, cuando participó en el programa “Fiesta del Cuarteto” junto con “La Mona” Jiménez.

Los únicos fallecidos en el trágico accidente fueron el cantante cordobés y Fernando Olmedo, a quien Rodrigo había invitado esa misma noche para que lo acompañara a los shows que debía ofrecer. Debido a este suceso, se levantó en la localidad un santuario en su honor y se continuó con la edición de nuevos discos recopilatorios y con material inédito que mantuvieron vivo su legado.

JSM