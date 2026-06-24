Lionel Messi cumple 39 años entre récords históricos, lágrimas en el Mundial y la angustia por la salud de su padre

Lionel Messi cumple 39 años este 24 de junio, en un escenario que combina todos los contrastes de una carrera irrepetible. Ya no persigue la consagración que durante años le reclamó el fútbol ni necesita demostrar por qué ocupa un lugar privilegiado. A medida que intenta conducir a la Selección argentina en la defensa del título conquistado en Qatar 2022, enfrenta un desafío distinto: la posibilidad de estar disputando su último Mundial y la preocupación por la salud de su padre, Jorge Messi, que marcó los primeros días de la competencia.

A eso se suman las exigencias de una Copa del Mundo disputada en condiciones climáticas extremas. Las altas temperaturas registradas en varias sedes de Estados Unidos llevaron a implementar pausas de hidratación y modificaron el ritmo habitual de los encuentros. Lionel Scaloni cuestionó públicamente este formato al considerar que fragmenta el desarrollo de los partidos y favorece los planteos más defensivos.

De todas maneras, la planificación física adquirió una importancia central. Tanto en Inter Miami como en la Selección, los cuerpos técnicos diseñaron un esquema de cargas destinado a preservar al capitán para los momentos decisivos del torneo. La estrategia quedó reflejada en la cancha.

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Messi fue la gran figura del estreno argentino en el Mundial 2026

Argentina derrotó 3-0 a Argelia en Kansas City

La defensa del título comenzó en Kansas City, con una contundente victoria por 3-0 frente a Argelia. En su partido número 200 con la camiseta argentina, Messi firmó una actuación memorable con tres goles y volvió a demostrar que sigue siendo el eje futbolístico del equipo.

Aún así, la imagen más impactante de la noche no estuvo relacionada con el resultado. Tras convertir el primer tanto, un potente remate de zurda al ángulo, el capitán fue captado por las cámaras visiblemente emocionado. Lejos de la celebración habitual, apareció con lágrimas en los ojos. Más tarde, en diálogo con el exjugador y cronista Juan Pablo Sorín, explicó el motivo: "Pasé unos días difíciles, complicados".

El capitán argentino lideró el triunfo ante Argelia en su partido número 200 con la camiseta de la Selección

¿Por qué Messi erra penales?

Dicha preocupación estaba a miles de kilómetros de distancia. Jorge Messi, su padre, representante y principal sostén durante toda su carrera, atravesaba un delicado cuadro de salud que se había agravado en los días previos al inicio del Mundial. La situación obligó a su internación en Rosario y le impidió viajar a Estados Unidos.

La tormenta de la desinformación y el quiebre de Luzu TV

El momento más delicado llegó días después, cuando una versión falsa sobre el fallecimiento de Jorge Messi generó una fuerte conmoción. Durante una transmisión en vivo de Luzu TV, Florencia Peña anunció erróneamente la muerte del padre del capitán argentino basándose en información que luego resultó ser falsa.

Algunos minutos después, la conductora pidió disculpas al aire al reconocer que la noticia carecía de verificación.

Para entonces, el daño ya estaba hecho. El episodio derivó en una crisis interna dentro del canal, abrió un debate sobre los límites de la comunicación digital y obligó a la familia Messi a emitir un comunicado reclamando prudencia, responsabilidad y respeto. Incluso Jorge Messi, ya recuperándose de su internación, intentó bajar la tensión con una frase que rápidamente se viralizó: "Qué quilombo que armé".

Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, recibió el alta médica en Rosario tras varios días de internación

Mientras tanto, la Selección debía volver a enfocarse en la competencia. El 22 de junio, Argentina enfrentó a Austria en Dallas bajo un calor agobiante y en una jornada cargada de simbolismo para el fútbol argentino, ya que coincidía con el aniversario número 40 del histórico partido ante Inglaterra en México 1986.

La convergencia cósmica del 22 de junio

El encuentro no comenzó bien para Messi: falló un penal en los primeros minutos y desperdició dos situaciones claras de gol. Pero una vez más encontró la manera de cambiar la historia. A los 38 minutos abrió el marcador con una asistencia de Facundo Medina y selló el 2-0 con una definición tras pase de Thiago Almada.

Su victoria aseguró la clasificación anticipada de Argentina y dejó otro dato histórico: con ese doblete, Messi superó el récord de Miroslav Klose y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Argentina superó 2-0 a Austria con otra actuación decisiva de Lionel Messi

Sin embargo, la mejor noticia llegó fuera de la cancha. El 23 de junio, en la víspera de su cumpleaños, Jorge Messi recibió el alta médica y regresó a su casa en Rosario para continuar la recuperación junto a su familia. La confirmación llevó tranquilidad al capitán después de varios días marcados por la incertidumbre y la preocupación.

Con el alivio familiar asegurado, el cumpleaños número 39 encuentra a Messi rodeado del cariño de sus compañeros y del reconocimiento de millones de argentinos. La campaña #CumpleLEO impulsó celebraciones en distintos puntos del país y convirtió la fecha en una muestra colectiva de afecto hacia el capitán.

Bajo la conducción de Lionel Scaloni, Argentina se consolidó como una de las principales candidatas a quedarse con el Mundial 2026​

A los 39 años, Messi ya no juega para demostrar nada. Juega porque todavía puede marcar diferencias, porque sigue siendo decisivo y porque entiende que cada partido puede representar uno de los últimos capítulos.

En la víspera de una nueva etapa decisiva del Mundial, el deseo de todo un país quedó resumido en una frase de Scaloni cuando le preguntaron qué regalo le haría al capitán: "Que sea feliz, nada más".

MV/ML