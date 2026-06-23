¿Por qué Messi erra penales?

La psicología lo explica. Mas, antes de encontrar las explicaciones científicas, comenzando a construir los datos, percibí que Messi, entre los genios del fútbol, es quien más exhibe el problema que lo divide en dos: el Messi intuitivo y el Messi reflexivo. Convertir goles en maniobras de habilidad, improvisando, es fácil para él. Sin embargo, cuando no existe el recurso de la improvisación, cuando se anula lo intuitivo, aparece la pausa, el tiempo para pensar y planificar adónde ejecutar un penal; todo cambia. Allí aparece el problema que no constituye un "diagnóstico" clínico, pero sí un fenómeno documentado en psicología.

Su denominación es: "Asfixia bajo presión" y "Paradoja del análisis".

Estudios profundos sobre la mente improvisadora que se bloquea ante la pausa reflexiva conforman un perfil que, efectivamente, la psicología cognitiva ha investigado. Según la taxonomía de Daniel Kahneman, quien improvisa con destreza opera generalmente desde el SISTEMA 1: es veloz, intuitivo y automático. Los mejores ejemplos son el músico de jazz, el actor de comedia stand-up y el futbolista gambeteador, como Messi. El cuerpo y la intuición resuelven antes que la conciencia.

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Al sobrevenir la pausa, surgen tres mecanismos que explican el bloqueo:

Parálisis por análisis. Sian Beilock, de la Universidad de Chicago, la llamó overthinking cuando investigó el fenómeno en atletas y matemáticos. Individuos sobresalientes en modo "piloto automático" merman su rendimiento cuando se les conmina a pensar secuencialmente cada paso. La obra capital que mejor lo explica es Ahogarse bajo presión: lo que los secretos del cerebro revelan sobre cómo rendir en el momento decisivo, de 2010.

Al sustraer al sujeto del flujo natural de su dominio e imponerle la reflexión consciente, el SISTEMA 2 toma el control. Es lo que ocurre cuando se debe ejecutar un penal. El Sistema 2 es lento, serial y consume memoria de trabajo. El desempeño se desploma. Equivale a solicitar que alguien explique cómo monta en bicicleta mientras desciende una pendiente. Ya no es cuestión de talento. Messi encaja a la perfección en estas descripciones.

Memoria de trabajo versus memoria procedimental. La improvisación recurre a la memoria procedimental: "saber cómo", análoga a montar en bicicleta. Es preverbal. La pausa y la reflexión desplazan a la memoria de trabajo; "saber qué" es verbal y limitada. Sian Beilock y Thomas H. Carr, en 2001, en el Journal of Experimental Psychology, explicaron que golfistas expertos empeoraban al focalizarse en la mecánica del movimiento. Los novatos, en cambio, mejoraban. El especialista ya automatizó. Pensar interfiere. TDAH e "hiperfoco situacional". Russell Barkley describe perfiles de TDAH con "intuición veloz sobresaliente bajo estímulo, pero que colapsan ante tareas que exigen reflexión sostenida sin presión externa". No es un diagnóstico, pero el patrón coincide: excelencia en la improvisación, deficiencia en la planificación en frío. El cerebro persigue dopamina. La improvisación la provee. La pausa reflexiva, no.

Por ello, Maradona y Pelé convirtieron arriba del 90 por ciento de los penales que ejecutaron (93,3% y 90,4%), mientras Messi tiene una efectividad bastante inferior: 77,9%. Cuando vamos a los goles, sin penales, de jugada, es Messi quien obtiene el mejor promedio de gol por partido: 0,73. En tanto, Pelé apenas pasa el cincuenta por ciento (0,52) y Maradona menos aún: 0,43. Es cierto que su posición en la cancha le restaba oportunidades.

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¿Cómo encaja en estos perfiles Cristiano Ronaldo, el cuarto en discusión? Cristiano no es tan improvisador como Messi y parece, lúdicamente, menos mental que Maradona y Pelé; lo suyo es promedio en ambos casos. Él se destaca de los otros por superación física que, aquí, no interviene ni interfiere. Los guarismos de Cristiano están en la mitad en ambos casos: 83,5% de efectividad disparando penales, menos que Maradona y Pelé y más que Messi; y 0,60 de promedio de goles de jugada por partido, debajo de Messi y por sobre Pelé y Maradona.

Cristiano parece encajar mejor que los demás en la transición entre Sistema 1 y Sistema 2, que es el adiestramiento del cambio de registro cognitivo sin colapso. De acuerdo con los especialistas, el bloqueo adviene cuando se fuerza el tránsito abrupto del modo intuitivo al analítico. La clave no reside en suprimir uno de los sistemas, sino en instaurar un protocolo de conmutación. Se trata de crear un puente, no un abismo. Por distintos motivos, ya es tarde para los cuatro intentar mejorar esa transición.

Así, el perfil psicológico correlacionado con lo expuesto se expresa de dos maneras:

a. Alta extraversión, más "baja necesidad de reflexión". Son individuos que privilegian la acción sobre la planificación, de acuerdo con la Escala NFC de Cacioppo & Petty (1982).

b. Estilo cognitivo "impulsivo-reflexivo". Los impulsivos responden con celeridad, yerran más, pero en la improvisación ello se torna ventaja, según el Test MFFT de Jerome Kagan.

La manifestación comparada de este fenómeno, la psicología la expone así:

Contexto Mente improvisadora Mente analítica

Debate en vivo Fluye, detecta fisuras al instante Se bloquea, requiere estructurar antes

Examen de desarrollo Mente en blanco, "lo sé pero no emerge" Construye argumento lógico

Crisis súbita Actúa con prontitud, resuelve Se paraliza evaluando opciones

No constituye una patología. Los psicólogos simplemente dicen que es una compensación cognitiva: el cerebro optimizado para la velocidad sacrifica profundidad. Y a la inversa.

Ahora sabemos por qué Messi, en Mundiales, ejecutó siete penales y solo convirtió cuatro (57,1% de efectividad).