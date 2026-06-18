Reybruja, El Nota y Máze son algunas de las bandas programadas para la próxima edición de Sonido Konex

Ciudad Cultural Konex presenta sus dos próximas ediciones de SONIDO KONEX, el festival que pretende ser radar de la música emergente que se destaca. El ciclo nace con una premisa clara: convertirse en una plataforma para artistas que están marcando el presente y construyendo el futuro de la escena nacional.

La propuesta busca generar encuentros entre proyectos de distintos recorridos, ofreciendo una fotografía viva de lo que sucede hoy en el circuito independiente. Con una programación curada especialmente para descubrir nuevas voces y consolidar artistas en ascenso, el festival invita al público a sumergirse en las expresiones más representativas de la música contemporánea.

PRIMERA FECHA

Jueves 26 de junio

Reybruja + La Grecia + Posguerra

Reybruja llega atravesando uno de los momentos más importantes de su carrera. Tras la edición de su álbum debut Gustar y Ofender y una serie de shows que consolidaron su crecimiento dentro de la escena porteña, el grupo continúa expandiendo un repertorio que combina rock clásico, sensibilidad contemporánea y una fuerte identidad barrial.

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Reybruja

La Grecia, por su parte, representa el regreso de la esencia más directa del rock and roll. Formados en Buenos Aires en 2022, construyeron rápidamente una base de seguidores gracias a un sonido crudo, guitarrero y visceral que dialoga con las raíces del género desde una mirada generacional propia.

La Grecia

Completa la jornada Posguerra, una banda que logró posicionarse como una de las revelaciones del under argentino. Luego de editar los discos Lapso y Alucinación, el grupo se encuentra presentando las nuevas canciones de Todos Extraños, su nuevo trabajo de estudio.

La FED llega a su edición número 15 con más de 330 editoriales, charlas, reconocimientos y una fiesta



Posguerra



SEGUNDA FECHA

Miércoles 9 de julio

El Nota + Máze + Gaby Caniza

La segunda edición pondrá el foco en algunas de las propuestas más innovadoras y personales de la nueva generación de artistas argentinos.

El Nota llega consolidado como uno de los proyectos más inquietos de la escena independiente actual. Su capacidad para combinar elementos del indie, el pop y la canción contemporánea lo convirtió en una figura de creciente reconocimiento dentro del circuito alternativo, construyendo una obra que conecta con nuevas audiencias a través de la sensibilidad y la experimentación. El año pasado lanzó su primer LP: Subidos al pony.

El Nota

Máze se destaca por una búsqueda sonora moderna que cruza géneros y estéticas sin perder identidad. Con una propuesta en constante evolución, el artista continúa ampliando su universo creativo a través de nuevas canciones. Actualmente se encuentra presentando su más reciente EP Un Invento.

Máze

Gaby Caniza

Por su parte, Gaby Caniza se convirtió en una de las voces emergentes más interesantes del panorama actual. Con una sensibilidad artística que combina frescura y personalidad, viene consolidando un camino ascendente que encuentra en el ciclo una oportunidad ideal para seguir ampliando horizontes. Actualmente se encuentra presentando Rubicón, un álbum producido por Gonzalo Pereira y Raybet.

