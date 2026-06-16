Artistas denunciaron despidos y censura a “La revista del Cervantes”: qué dice la secretaría de Cultura

La Asociación Argentina de Actores y Actrices (AAAA) difundió un comunicado en el que exigió al Gobierno una explicación por el cierre anticipado de “La Revista del Cervantes” y el despido de todo su elenco, integrado por más de 30 trabajadores, entre actores, bailarines y músicos. Desde la secretaría de Cultura, sin embargo, explicaron que los contratos de todos los trabajadores de la obra finalizaron en mayo de 2026.

Además del mensaje de la entidad de actores, Marco Antonio Caponi, que interpretaba a Tato Bores en la obra y su pareja que también actuaba en la obra, Mónica Antonópulos, parodiaron lo sucedido y subieron la acusación de censura.

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Caracterizados como Ricardo y Liliana (ricardoylilianatv en redes), los actores personificados como una pareja mayor que le cuenta su vida a su hija por videollamada relatan que los sacaron de un club y acusan a la gerencia. “Querés quedarte con el club para administrarlo como vos quieras, como si fuera tu casa”, dicen ambos frente a cámara contra un tal Jaimito Luis Seafanelli (una especie de referencia a Cifelli). “Habíamos armado el mejor equipo de los últimos 30 años (...) y ahora todos afuera”, continúan. “Nos quieren silenciar”, apuntan.

La cronología en el Cervantes

A mediados de mayo, las autoridades del Teatro Nacional Cervantes comunicaron la suspensión de todas las funciones restantes de la obra por tareas de mantenimiento. Sin embargo, los actores creen que las definiciones tuvieron que ver con que Leonardo Cifelli vio la obra y se disgustó con la interpretación que hizo Caponi de Bores en la que esbozaba críticas al Gobierno. Un guión que buscaba tener el mismo tenor que había tenido el humorista homenajeado.

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Por lo que en una nota dirigida al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, al director del Teatro Nacional Cervantes, Gonzalo Demaría, y al subdirector, Cristian Scotton, el gremio de actores y actrices apuntó contra un acto de censura política: “Es nuestra gran preocupación que esta medida haya sido generada en un marco de censura, al advertir que el contenido de algunos monólogos de la obra conlleva críticas políticas, que, por otra parte, son características del género y esenciales en el homenaje a la revista porteña, objetivo del proyecto".

“Nos negamos a aceptar que hechos como este sucedan, y mucho menos a correr el riesgo de que se naturalicen”, detalló la AAAA y exigió que “se revierta la situación para que el público pueda acceder a un derecho cultural relevante y los trabajadores y trabajadoras puedan conservar sus puestos de trabajo”.



La palabra de la Secretaría de Cultura

“La decisión de terminar la puesta en escena antes de su final pactado para el 31/5 estuvo motivada por razones estrictamente técnicas vinculadas al mantenimiento de la infraestructura escénica del Teatro Nacional Cervantes. El espectáculo se estrenó en mayo de 2025 con una programación prevista inicialmente hasta agosto de ese año. A raíz de la muy positiva respuesta del público, su permanencia en cartel fue extendida en dos oportunidades, alcanzando finalmente casi un año de funciones y un total de 124 presentaciones, una marca excepcional para una producción del teatro”, detallaron a PERFIL desde la cartera de Cifelli.

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“Los equipos técnicos detectaron un desgaste significativo en el mecanismo del escenario giratorio utilizado por la puesta. Sobre la base de las evaluaciones realizadas y de las recomendaciones formuladas por especialistas, se resolvió interrumpir las funciones para llevar adelante las tareas de mantenimiento necesarias, priorizando las condiciones de seguridad del personal y del público y operatividad del teatro”, aclararon.

“La decisión se sustentó exclusivamente en esos informes técnicos y en la documentación correspondiente. Por lo tanto, resulta incorrecto asociarla a criterios vinculados con el contenido artístico de la obra o con interpretaciones de otra naturaleza”, destacaron y aclararon que la decisión respecto al lenco responde a que todos los contratos de La Revista finalizaron el 31/5 tanto los de los actores como los de bailarines y músicos.

“Para Mar del Plata es nuevo el elenco, cuerpo de baile marplatense, músicos marplatenses, técnicos del Cervantes y del City”, anticiparon.