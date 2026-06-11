El Guggenheim transmite el Mundial y exhibe la videoinstalación sobre Zidane por su 20° aniversario

El Museo Guggenheim de Nueva York anunció que transmitirá en vivo algunos partidos del Mundial de fútbol los viernes por la tarde de este verano, en un espacio temporal llamado Frank Pub's, instalado dentro de The Wright, el restaurante del museo. La experiencia será gratuita para los miembros y para quienes cuenten con entrada al museo, que abrirá sus puertas una hora antes del inicio de cada partido.

Los encuentros programados son Canadá contra Bosnia y Herzegovina (12 de junio), Estados Unidos contra Australia (19 de junio), Noruega contra Francia (26 de junio), un partido de la ronda de 32 entre segundos clasificados de los grupos D y G (3 de julio) y un duelo de cuartos de final (10 de julio). El museo definió la propuesta como un espacio para "comer algo, ver el Mundial y compartir la emoción".

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La iniciativa se complementa con una exhibición de la colección permanente: por primera vez el Guggenheim presentará "Zidane, un retrato del siglo XXI" (2006), la videoinstalación de Douglas Gordon y Philippe Parreno que sigue a Zinedine Zidane durante los 90 minutos de un partido jugado en Madrid el 23 de abril de 2005. La obra se proyectará en bucle en el Teatro Peter B. Lewis del 11 de junio al 19 de julio, en coincidencia con el Mundial.

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La pieza, que se exhibe en su vigésimo aniversario, es una de las 17 versiones únicas que existen. Utiliza imágenes capturadas por 17 cámaras sincronizadas distribuidas alrededor del estadio: una pantalla muestra el material editado con Zidane como eje permanente, incluso cuando la jugada transcurre en otra parte del campo, mientras la segunda proyecta el registro sin editar de una sola cámara, que se sincroniza con la versión principal en distintos momentos del partido.

Nat Trotman, curador de medios y artes escénicas del museo, describió la obra como "una pieza clave en la sólida colección de video y medios audiovisuales del Guggenheim". La muestra integra la serie Colección en Foco de la institución y llega cargada de resonancias históricas: Zidane, uno de los jugadores más celebrados del fútbol francés y mundial, disputó ese partido en 2005 un año antes de protagonizar el episodio más recordado de su carrera, el cabezazo a Marco Materazzi en la final del Mundial de Alemania 2006, que le valió la tarjeta roja en el último partido de su vida profesional. Tras el retiro, dirigió al Real Madrid en dos etapas, entre 2016 y 2018, y entre 2019 y 2021.

RB / EM

