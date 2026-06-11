Quién es Guillermo Ochoa, el primer jugador en la historia en participar en seis Copas del Mundo

El arquero mexicano Guillermo Ochoa se convirtió de manera oficial en el primer futbolista de la historia en formar parte de seis ediciones de la Copa Mundial de la FIFA. El anuncio de la lista del director técnico Javier Aguirre ratificó la inclusión del histórico arquero de 40 años para la Copa Mundial de la FIFA 2026, rompiendo un techo de longevidad deportiva internacional que se mantenía inalterable.

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El récord de longevidad que rompió Guillermo Ochoa

El debut de México ante Sudáfrica en el partido inaugural del certamen representa el punto de partida de un logro sin precedentes. Si bien el jugador surgió de la comodidad de la liga de su país y construyó una extensa carrera europea militando en seis países distintos, las Copas del Mundo han sido su verdadero templo competitivo.

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La marca que establece el arquero tricolor rompe el tradicional empate que mantenía con leyendas de la talla de Antonio Carbajal, Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon, Andrés Guardado y los propios Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Estos dos últimos colosos, sin embargo, igualarán el récord en apenas unos días, una vez que completen sus respectivos estrenos formales defendiendo a la Selección Argentina y a Portugal.

El arquero mexicano Guillermo Ochoa se convirtió de manera oficial en el primer futbolista de la historia en formar parte de seis ediciones de la Copa Mundial de la FIFA.

El trayecto de Ochoa se inició formalmente en la edición de Alemania 2006, continuó en Sudáfrica 2010 (en ambas citas ocupando un rol de suplente) y se consolidó de manera estelar con sus actuaciones sobre el césped en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Sus históricas atajadas frente a figuras mundiales de la jerarquía de Neymar, Robert Lewandowski o la entonces vigente campeona Alemania moldearon su reputación como un especialista de este torneo.

El portero hizo su debut en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 frente a Sudáfrica, asegurándose este récord que marca la vigencia deportiva durante 20 años.

La vigencia del arquero mexicano y el ingreso de Lionel Messi al selecto club de las seis citas

El seleccionador de México, Javier Aguirre, decidió confiar en la experiencia del legendario portero tras un escenario complejo provocado por la lesión del portero Luis Ángel Malagón. De esta manera, el canterano del club América no solo aportará liderazgo en la transición generacional del arco del seleccionado local, sino que fijará la marca de 40 años y 333 días como el jugador mexicano más longevo en la competencia.

El logro de Ochoa abre inmediatamente la puerta para un selecto club de leyendas contemporáneas que desafiaron el paso del tiempo. De acuerdo con las planificaciones oficiales de los cuerpos técnicos de cara a la fase de grupos, el argentino Lionel Messi concretará su sexta Copa del Mundo, alcanzando además la posibilidad de estirar su récord absoluto como el profesional con más partidos disputados en la historia de la competición.

Por el lado del fútbol europeo, el atacante de Portugal, Cristiano Ronaldo, emulará en simultáneo la línea de las seis presencias internacionales una vez que sume minutos de juego en el estreno de la escuadra lusitana. La coincidencia temporal de estas tres figuras eleva el nivel de espectacularidad estadística de la vigente cita norteamericana, la cual ya registra niveles récord de audiencia.

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La consistencia física y la estricta disciplina en la preparación diaria representan el factor común que argumentan los especialistas para comprender la permanencia en la élite de estos tres futbolistas. Aunque el guardameta admitió recientemente que en la última etapa de la carrera los dolores y las lesiones complican los procesos de recuperación, su sentido de pertenencia nacional prevaleció para afrontar el desafío continental.

El universo del fútbol asiste a una reconfiguración total de sus estadísticas históricas de longevidad, un rubro tradicionalmente liderado por el arquero egipcio Essam El-Hadary, quien llegó a competir con 45 años. Con los tres cupos de seis mundiales completados en las próximas jornadas, Ochoa, Messi y Ronaldo asegurarán un espacio de privilegio definitivo dentro del patrimonio eterno de las Copas del Mundo.

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