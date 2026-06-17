La FED llega a su edición número 15 con más de 330 editoriales, charlas, reconocimientos y una fiesta

La Feria de Editores (FED) volverá a convertir a Buenos Aires en uno de los principales puntos de encuentro para la edición independiente en español. En su edición número 15, que se realizará del 6 al 9 de agosto en el C Art Media, reunirá a más de 330 editoriales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay y España, además de una extensa programación de actividades culturales, profesionales y comunitarias.

Desde su creación en 2013, la FED impulsa el vínculo directo entre lectores, editoriales, autores, libreros y profesionales del sector. Este año abrirá sus puertas de 14 a 21 en el C Art Media (Avenida Corrientes 6271, CABA) con entrada gratuita y registro previo.

La FED reunirá a más de 330 editoriales

La feria contará con catálogos que abarcan narrativa, ensayo, poesía, periodismo, ciencias sociales, humanidades, novela gráfica, libros ilustrados, música y cine, entre otros géneros que reflejan la diversidad de la producción editorial independiente contemporánea.

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El trabajo, eje del libro gratuito de la FED

Una de las tradiciones más esperadas de la feria es la entrega de un libro gratuito para quienes la visitan. En esta edición, el tema elegido es el trabajo.

Por primera vez, la FED y Finnegans Impacto realizaron una convocatoria abierta para integrar la publicación. La iniciativa recibió más de 500 postulaciones y los diez textos seleccionados obtendrán un premio de 200.000 pesos cada uno. El proceso de selección estuvo coordinado por el equipo de la feria y la decisión final quedó en manos del escritor y editor Ricardo Romero.

Una fiesta para celebrar los 15 años

Los festejos continuarán el sábado 8 de agosto desde las 23.50 en el Teatro Vorterix, donde la FED organizará una gran celebración abierta a lectores, editores, autores, libreros y trabajadores de toda la cadena del libro.

Una de las tradiciones más esperadas de la feria es la entrega de un libro gratuito para quienes la visitan. En esta edición, el tema elegido es el trabajo.

La música estará a cargo de Villa Diamante, reconocido por sus cruces entre hip hop, cumbia y rock argentino, junto a Sandwich Piano Bar, el ciclo musical creado por el músico y gestor cultural Hernán Siseles que combina rock, pop y tango en formato festivo.

Donación de sangre y compromiso social

Como sucede cada año, la feria volverá a funcionar como sede de una campaña de donación de sangre impulsada por el Hemocentro Buenos Aires, junto a Céspedes Libros y diversas librerías.

Agenda cultural: qué ver esta semana



La jornada tendrá lugar el viernes 7 de agosto y entre quienes participen se sortearán entradas para la Fiesta FED. La iniciativa busca concientizar sobre la necesidad de incrementar la cantidad de donantes voluntarios en el país, donde actualmente la tasa de donación continúa siendo baja en relación con las necesidades del sistema sanitario.

Beneficios para librerías y bibliotecas

La FED también desarrollará acciones específicas para fortalecer la circulación de libros en todo el país. El jueves 6 y el viernes 7 de agosto, entre las 11 y las 14, librerías y bibliotecas contarán con un horario exclusivo para recorrer la feria.

Las editoriales adheridas ofrecerán descuentos del 50% para compras al contado y, por segundo año consecutivo, las librerías dispondrán de envíos gratuitos de hasta 200 kilos mediante un convenio con OCA, una medida que busca facilitar el acceso a los catálogos independientes en distintas regiones del país.

Reconocimientos, afiches y proyección internacional

La ilustradora Ornella Pagliaruolo fue elegida como ganadora del Afiche FED 2026. El jurado destacó la capacidad de su propuesta para sintetizar visualmente la identidad de la feria, por lo que su obra será la imagen oficial de esta edición.

En paralelo, la FED volverá a distinguir a librerías de distintas ciudades argentinas a través del Premio a la labor librera. Las seleccionadas de este año son Fervor, de Mar del Plata; La Sede, de Bariloche; Volcán Azul Libros, de Córdoba; y Atlántica Libros y Café junto con Medio Pan y un Libro, ambas de la Ciudad de Buenos Aires.

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La dimensión internacional del encuentro también se verá reflejada en el Fellowship Programme, que reunirá a editores provenientes de España, Francia, Italia, Rusia y Suecia, consolidando el papel de la FED como una de las principales plataformas de intercambio para la industria editorial iberoamericana.

Además, la programación incluirá una jornada para traductores, la continuidad de la Cátedra FED, el Premio Rumbo a Guadalajara, encuentros con productoras audiovisuales y distintas iniciativas destinadas a ampliar las posibilidades de circulación de libros, ideas y proyectos editoriales.

Con una combinación de actividades para lectores y profesionales, la Feria de Editores celebrará sus primeros quince años reafirmando el lugar que ocupa dentro del ecosistema cultural y editorial de la región.

