Agenda cultural: qué ver esta semana

Entre el regreso de una de las sagas paródicas más populares del cine, una nueva mirada sobre el mítico Argentina-Inglaterra de 1986 y la proyección de un clásico fundamental del cine español, la semana presenta opciones para todos los gustos. A ellas se suman una serie que examina la cultura digital contemporánea y un ciclo dedicado a nuevas voces del cine argentino realizado por mujeres y disidencias.

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Scary Movie: Terroríficamente incorrecta

Scary Movie: Terroríficamente incorrecta es una comedia desfachatada que recupera el espíritu irreverente de las grandes parodias cinematográficas de comienzos de los años 2000. Dirigida por Michael Tiddes, la película juega con los códigos del cine de terror contemporáneo para convertirlos en una sucesión de situaciones absurdas, gags físicos y referencias a la cultura popular que desafían cualquier noción de corrección política.

La historia sigue a un grupo de jóvenes que se ven envueltos en una serie de acontecimientos aparentemente sobrenaturales. Lo que en una película de terror convencional sería el comienzo de una pesadilla se transforma aquí en una cadena de equívocos, exageraciones y situaciones ridículas. Casas embrujadas, posesiones demoníacas, asesinos misteriosos y fenómenos paranormales aparecen una y otra vez, aunque siempre filtrados por una mirada que privilegia la burla antes que el suspenso.

Siguiendo la tradición de la saga Scary Movie, la película construye su humor a partir de la parodia de éxitos recientes del cine de terror y de algunas de las imágenes más reconocibles de la cultura audiovisual contemporánea.

Es ideal para quienes disfrutan de las comedias disparatadas y del humor que se ríe de los lugares comunes del cine. Quienes crecieron con las primeras entregas de Scary Movie encontrarán aquí una propuesta familiar, mientras que los seguidores del terror contemporáneo podrán divertirse identificando las películas y convenciones que son objeto de la parodia.

En cartelera.



El Partido



El partido, de Juan Cabral y Santiago Franco reconstruye el histórico encuentro entre Argentina e Inglaterra disputado el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de México, el partido en el que Diego Maradona marcó la célebre “Mano de Dios” y el que muchos consideran el mejor gol de todos los tiempos. Sin embargo, la película no se limita a revivir noventa minutos de juego. Su ambición es mucho mayor: explorar por qué ese partido sigue ocupando un lugar tan profundo en la memoria colectiva de ambos países.

Basada en el libro homónimo de Andrés Burgo, la película reúne por primera vez a jugadores argentinos e ingleses que participaron de aquel encuentro para reconstruir los hechos desde perspectivas complementarias. A través de testimonios actuales, imágenes de archivo inéditas y material histórico, el documental examina las dimensiones deportivas, políticas, culturales y emocionales que confluyeron en ese enfrentamiento, disputado apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas.

El partido demuestra que algunos encuentros deportivos exceden el resultado final y terminan convirtiéndose en relatos sobre la historia, la política, la memoria y la condición humana. Más que un documental sobre fútbol, es una reflexión apasionante sobre un acontecimiento que todavía sigue resonando cuarenta años después.

En cartelera.



Serie: I Love LA



I Love LA es una de las comedias más agudas y generacionales surgidas en los últimos años. Creada, escrita y protagonizada por Rachel Sennott, la serie utiliza el universo de Los Ángeles como escenario para retratar a una generación obsesionada con el éxito, la validación digital y la construcción permanente de una identidad pública. A través de un grupo de amigos que vuelve a encontrarse después de un tiempo separados, la historia explora cómo la ambición, las relaciones afectivas y las expectativas personales moldean la vida adulta en la era de las redes sociales.

En el centro de la trama se encuentra Maia, una joven agente de talentos que intenta abrirse camino en una industria dominada por las apariencias y las conexiones. La reaparición de Tallulah, una antigua amiga convertida en influencer de gran popularidad, altera el delicado equilibrio de su vida profesional y personal. A partir de ese reencuentro, la serie despliega una sucesión de situaciones tan incómodas como hilarantes que ponen en evidencia las contradicciones de una generación que busca desesperadamente destacar mientras lidia con la incertidumbre, la ansiedad y la sensación de no estar nunca a la altura de las circunstancias.

Con episodios breves y un ritmo dinámico, I Love LA combina sátira, humor absurdo y observación social. La serie retrata un mundo poblado por influencers, agentes, artistas, emprendedores y aspirantes a celebridades, aunque evita la admiración fácil. Por el contrario, utiliza esos personajes para examinar las dinámicas de la fama efímera, las amistades tóxicas y la necesidad constante de aprobación que caracteriza buena parte de la cultura digital contemporánea.

I Love LA ofrece una experiencia divertida y reconocible incluso para quienes nunca pisaron California. Su mayor virtud consiste en encontrar humanidad detrás de la superficialidad y convertir el caos emocional de una generación en una comedia tan incómoda como irresistible.

Disponible en HBO

Ciclo de cortos hecho por mujeres y disidencias

El ciclo reúne cortometrajes recientes realizados por mujeres, en junio la programación incluye Después del silencio, de Juana González Posse, sobre una trabajadora de tintorería atravesada por el recuerdo de su madre y la irrupción de lo religioso; Insomnio doméstico, de Verónica Balduzzi, una exploración sensible de los fantasmas, sueños y fantasías de la infancia; y Cabeza de novia, de Verónica Vargas, estrenado en BAFICI 27, que sigue el encuentro amoroso de dos mujeres que se comunican en lengua de señas durante una estadía junto al río.

Como en cada edición, la función propone un espacio de encuentro para descubrir nuevas miradas del cine argentino contemporáneo y dialogar sobre las imágenes, las formas de producción y las sensibilidades de una generación que filma desde la memoria, el deseo y la búsqueda de nuevas formas de comunidad.



En el Museo del cine (Caffarena 51, La Boca, CABA), sábado 20 de junio a las 16 h.



El día de la bestia

Un cura descubre que el 25 de diciembre de 1995 ha de nacer el Anticristo ahí en Madrid. Para impedirlo, deberá llevar a cabo un ritual con la ayuda de un joven amante del metal y un esoterista televisivo. Estrenada en 1995, El día de la bestia es una de las películas más emblemáticas del cine español contemporáneo y la obra que consolidó internacionalmente a Alex de la Iglesia como una de las voces más originales, irreverentes y provocadoras de su generación. A medio camino entre la comedia negra, el terror, la sátira social y el cine fantástico, la película construye un relato delirante que convierte el apocalipsis en una aventura tan inquietante como divertida.

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Lo que distingue a El día de la bestia es la manera en que combina géneros y tonos aparentemente incompatibles. De la Iglesia transforma el Madrid de los años noventa en un escenario grotesco y vibrante donde conviven el consumismo navideño, la televisión sensacionalista, las teorías conspirativas y la decadencia urbana. Cada persecución, accidente o encuentro absurdo funciona tanto como espectáculo cinematográfico como comentario satírico sobre la sociedad contemporánea.

El día de la bestia es una obra fundamental para comprender el universo creativo de Alex de la Iglesia y una de las grandes películas de culto del cine en español.



En el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, CABA), viernes 19 de junio a las 18 h.

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