Diego Torres agotó dos Movistar Arena entre clásicos, recuerdos y un emotivo homenaje a un amigo

No todas las noches en un estadio están atravesadas por la nostalgia. Algunas logran algo más difícil: convertir los recuerdos en presente. Eso fue lo que ocurrió durante las dos fechas agotadas que Diego Torres ofreció el 5 y 6 de junio en el Movistar Arena, donde presentó oficialmente Mi Norte & Mi Sur, repasó más de tres décadas de canciones y confirmó una nueva presentación para el próximo 6 de diciembre.

Los himnos que marcaron generaciones convivieron de forma orgánica con las canciones de Mi Norte & Mi Sur, su último trabajo de estudio nominado a los Premios Gardel 2026 en la categoría "Mejor álbum artista pop". Vestido con un look total black y campera de cuero, Torres apeló a su habitual carisma para conversar y bromear con su público.

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Cómodo sobre el escenario, acompañado por nueve músicos y sus tres coristas, el cantautor transitó distintos climas a lo largo de la noche. Hubo momentos de baile, humor, reflexión y emoción genuina. También una cercanía permanente con los espectadores, una característica que atraviesa toda su carrera.

Con “Mi corazón se fue” como carta de presentación, Torres abrió una noche de más de dos horas de momentos de intimidad con el público. “Ustedes me aguantan todo. Mis días buenos, mis días malos”, agradeció.

El concierto funcionó también como un recorrido por distintas etapas de su historia. Sonaron clásicos como “Guapa”, “Tratar de estar mejor”, “Sueños”, “Tal cual es”, “Vas a quedarte” y, por supuesto, “Color Esperanza”.

Antes de interpretarla, Torres reflexionó sobre el recorrido inesperado de algunas composiciones. “Nunca pensé que las canciones podían llegar tan lejos, convertirse en luchas. El mágico poder de las canciones”, dijo.

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Uno de los segmentos más celebrados llegó con un set acústico acompañado por el guitarrista cubano Yadam González. Allí aparecieron versiones íntimas de “No lo soñé”, “Penélope”, “Sé que ya no volverás”, “La última noche” y “Las leyes de la vida”. Esta última tuvo una presentación especial. “Esta canción es muy especial. La escribí con mis sobrinos”, contó antes de interpretarla.

Entre todas las canciones, “Penélope” terminó siendo una de las más coreadas de ambas noches.

El show también tuvo espacio para la vulnerabilidad. Torres compartió con el público que atravesó una semana especialmente difícil tras la muerte de Arturo, un amigo de la adolescencia al que definió como uno de sus grandes compañeros de vida.

“Hoy es una semana triste. Perdí a un amigo del cole, Arturo. Se lo llevó una enfermedad que le diagnosticaron hace diez meses”, contó con la voz quebrada.

Diego Torres agotó las dos funciones programadas en el Movistar Arena y anunció una nueva fecha para el 6 de diciembre

“Llegué acá y me di cuenta de lo hermoso que es trabajar de lo que amo, tener a mis cómplices que son ustedes, trabajar con gente que quiero y ser feliz con lo que hago. Gracias por hacerme olvidar, permitirme jugar con ustedes y dejar el dolor y la penita a un lado”, continuó, ante un Movistar Arena en silencio. Luego le dedicó “Vas a quedarte”.

“Esta canción habla de los que se quedan para siempre y Arturo estará para siempre. Fue papá cuando terminaba el secundario, tuvo hijos hermosos y siempre estaba focalizado. Fue un gran compañero en crisis personales y me decía que yo estaba bien, aunque yo estaba como el ort...”, contó.

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La reflexión sobre el paso del tiempo apareció varias veces a lo largo de la noche. Después de proyectar imágenes de distintas etapas de su carrera, bromeó con el público: “Se fueron un ratito al pasado. Recuerdo esos pelos”.

Más adelante volvió sobre el tema antes de interpretar “El tiempo”. “No podemos controlar el tiempo de ninguna manera. Hablándole al tiempo escribí esta canción”. Incluso encontró espacio para una observación más contemporánea que despertó risas en el estadio: “La vida es un TikTok. Estamos todos locos”.

Tras presentar la canción que da nombre al álbum, Torres apeló al humor para referirse a la reciente polémica que envolvió a Fito Páez por tocar material nuevo en el Arena. “Hoy voy a cantar 25 canciones nuevas”, bromeó ante las risas del público. “Me solidarizo con mi colega”, agregó.

Luego dio paso a "Trepando paredes" (grabada originalmente con Miranda!) y "Dejarlo todo afuera". El álbum, editado en noviembre pasado, profundiza una línea que Torres viene explorando desde hace años: la mezcla de estilos, generaciones y geografías musicales. Allí conviven colaboraciones con Miranda!, Edén Muñoz, Estopa y Manuel Carrasco.

El protagonismo de la banda

El desarrollo de la puesta otorgó espacios de visibilidad a los integrantes de su banda, permitiendo que sus coristas estables, Magalí Bachor, Felipe Herrera y Alex Batista, asumieran la voz líder en segmentos específicos para interpretar piezas como "Puedo decir que sí", "Sueños" y "Dónde van".

Sobre el final llegaron las canciones de despedida. Para interpretar “Mejor que ayer”, Torres invitó a un grupo de niños al escenario. Los "mini fans" saltaron, cantaron y terminaron transformándose en protagonistas del cierre.

Después de haber agotado diez funciones previas en el mismo estadio y dos nuevas fechas esta semana, Diego Torres confirmó que el vínculo con su público sigue intacto.

Lo demostró durante dos noches en las que hubo espacio para recordar, emocionarse, reírse del paso del tiempo y cantar canciones que, para muchos, forman parte de la banda sonora de su propia vida.

ML