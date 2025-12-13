Diego Torres cerró el año con tres conciertos sinfónicos consecutivos en el Movistar Arena de Buenos Aires, realizados los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2025. Las funciones, todas con localidades agotadas, reunieron a miles de personas y consolidaron una propuesta artística sinfónica que resignificó su obra a través de arreglos orquestales y una puesta de gran sensibilidad musical.

El artista argentino estuvo acompañado por una orquesta de 25 músicos, dirigida por Edgar Ferre, en un formato poco habitual dentro de la escena musical local. La combinación entre la banda histórica de Torres y el cuerpo sinfónico dio lugar a nuevas lecturas de canciones que forman parte del cancionero popular argentino, con una sonoridad amplia y cuidada que atravesó distintas generaciones.

Desde el inicio, el concierto dejó en claro el espíritu de la propuesta. La apertura con “Deja de pedir perdón” generó una respuesta inmediata del público, que se mantuvo de pie durante gran parte de la noche. A lo largo del repertorio, temas como “Alguien la vio partir”, “Usted” y “Color Esperanza” adquirieron una dimensión distinta bajo el pulso de la orquesta sinfónica, sin perder la cercanía que caracteriza al artista.

Durante las tres funciones, el Movistar Arena se transformó en un espacio de celebración colectiva, en sintonía con el clima de fin de año. La puesta, sobria y elegante, acompañó el concepto sinfónico sin imponerse sobre la música, permitiendo que las canciones ocuparan el centro de la escena.

Uno de los momentos más íntimos llegó con el segmento al piano. En ese pasaje, Diego Torres interpretó “Dónde van” y “Guapa”, esta última compartida con Magalí, en una versión despojada que reforzó el carácter emocional del show y destacó su faceta interpretativa.

Las noches también contaron con invitados especiales. El cantante mexicano Edén Muñoz se sumó en uno de los tramos más celebrados para interpretar junto a Torres la canción “Mi norte y mi sur”, incluida en el nuevo álbum del argentino. El cruce artístico fue acompañado por una reacción espontánea del público, que desplegó carteles con la frase “Sos mi Norte y mi Sur”.

En la última función, el espectáculo sumó un momento singular con la participación de Miranda!. Ale Sergi y Juliana Gattas compartieron por primera vez en vivo “Trepando paredes” junto a Diego Torres, en una versión que sorprendió y fue recibida con entusiasmo por la audiencia.

El recorrido por la trayectoria del artista incluyó clásicos como “Dejarlo todo afuera” y “Tratar de estar mejor”, dos canciones que generaron una de las ovaciones más extensas del ciclo. La respuesta del público confirmó la vigencia de un repertorio que sigue funcionando como punto de encuentro entre distintas edades.

Hacia el cierre, el concierto adoptó un tono festivo con un bloque de canciones navideñas. “Noche de paz”, “Santa Claus llegó a la ciudad” y “Navidad” reforzaron el clima de celebración, con la orquesta luciéndose en arreglos que aportaron calidez y profundidad sonora.

La despedida llegó con “Mejor que ayer”, tema que da nombre a su último álbum y que se convirtió en una de las canciones más representativas de esta etapa. La elección funcionó como síntesis del mensaje optimista que atraviesa su obra reciente y dejó al público cantando de pie.

Estas tres funciones sinfónicas coronaron un 2025 especialmente activo para Diego Torres. A lo largo del año, el artista recorrió más de once ciudades entre Argentina, España y Chile, con presentaciones en Málaga, Barcelona, Madrid, Tucumán, Salta, Córdoba, San Juan y Santiago, siempre con una producción de alto nivel.

El ciclo también se inscribió dentro de la celebración por más de 30 años de carrera, un recorrido que incluye diez discos de estudio, álbumes en vivo y una extensa lista de colaboraciones internacionales.

En paralelo, uno de sus temas, “Intuición”, fue elegido como canción oficial del Mundial de Clubes de la FIFA, ampliando el alcance internacional de su obra y reafirmando la vigencia artística del músico argentino.

Tras el impacto de estas presentaciones, Diego Torres anunció su regreso al Movistar Arena para el 5 de junio de 2026. La fecha formará parte de la gira “Mi norte & mi sur Tour”, con la que presentará oficialmente su nuevo álbum y volverá a encontrarse con el público porteño.

