Tras lanzar su single “Parece Mentira”, Diego Torres reflexionó: “La música me ayudó a atravesar la pandemia”

Diego Torres presentó su nuevo single “Parece Mentira”, una balada íntima que se adentra en las rupturas y el final de los ciclos.

En diálogo con Perfil Música, el artista profundizó sobre estas sensaciones y el origen de la letra que coescribió. “Hay tanto detrás de una simple canción para que salga, tome vida propia y viaje y la gente la haga suya”, aseguró el intérprete de "Color Esperanza".

“‘Parece Mentira’ tiene que ver con las relaciones humanas. Con estos comienzos finales, cómo queremos transitar esos momentos de desencuentros, de finalizaciones de etapa, así de caminos que se bifurcan. Es una canción especial que tiene que ver con lo que uno viene transitando en la vida y poder hacerlo canción y dejarlo ahí es el sentido, el objetivo”, explicó Torres.

- ¿Sos autorreferencial en tus canciones?

- Hay veces que si son autorreferenciales, hay veces que no. Hay veces que son historias que vos armás y en base a eso decís de qué queremos hablar. Pero si, cada canción te refleja un retazo de tu vida, un pedacito de tu historia y siempre volver a cantarla es como que de alguna manera te hace viajar en el tiempo.

Además, el tema está acompañado de un video dirigido por Julián Levy, producido por Sharif Medkhaneh y protagonizado por el propio Torres, junto a la actriz argentina Gabriela Sari.

“Era la primera vez que trabajamos con Julián y un tipo que tiene mucho detalle, mucho sentido de la estética, de la iluminación, de las luces, de todo el arte visual que el video propone”, relató el cantautor argentino.

Más de 30 años de carrera.

Con el lanzamiento de su disco debut en 1992, Diego Torres lleva más de 30 años de trayectoria, canciones e historia junto a la música. Sin embargo, él avisa que es una persona que, si bien recuerda y valora el pasado que lo llevó a estar donde está hoy, prefiere vivir en el presente.

“Yo vivo al día con las cosas. Miro para atrás y digo 'wow, mira las cosas que sucedieron', pero también estoy más conectado con el aquí y el ahora, porque ya lo que pasó, pasó. Viviendo más en corto. A veces es tan delgada la línea de la vida y de la muerte y si estamos ahí, hay que ver para qué lado cae la moneda, así que esa es la filosofía de vida”, dijo el cantante.

"Parece Mentira", está acompañado de un video dirigido por Julián Levy. (Prensa Sony Music)

- ¿Cómo te afectó la pandemia a nivel artístico?

- Primero me impactó como personas, como a todos. Algo que parecía que iba a durar un mes, dos meses, tres meses, se alargó y se estiraba y se complicó y ahí es donde entra tu trabajo. Me aparecían los videos, los conciertos, la gente y me preguntaba ¿y esto cuándo va a volver? ¿A dónde va el mundo? La pérdida de seres queridos, las complicaciones de nuestro trabajo. Iba pasando el tiempo y era como un caldo que se iba haciendo cada vez más intenso, que nos llenaba de interrogantes y preguntas, más que de respuestas y por eso ahora estoy disfrutando mucho de esta vuelta a poder viajar, a poder cantar en vivo y ahí me refugie en la música, ahí fue meterme en el estudio poder terminar el disco anterior, hacíamos catarsis ahí, estar haciendo música, arreglando, componiendo, produciendo y por eso es un disco (el último que sacó) que simboliza ese “Atlántico a pie”. El hecho de no poder viajar como uno estaba acostumbrado a tomar aviones de un lado para el otro, decir "lo hago metafóricamente con las canciones". Por eso tantas colaboraciones, tantos artistas que invité y que estoy agradecido que hayan colaborado conmigo en el disco. Así que la música fue el principal alimento que me ayudó a atravesar la pandemia.

El campeonato mundial y Leo Messi.

En los últimos meses, Diego Torres se ha estado presentando en diversos festivales a lo largo del país, como fue la Fiesta de la Confluencia en Neuquén, el Lollapalooza en San Isidro, o el Festival Wateke en el barrio porteño de Palermo, donde tuvo que salir al escenario poco después de que la selección Argentina se coronara campeona del mundo aquel 18 de diciembre de 2022.

“Fue tremendo. Realmente fue para el infarto. Todos fuimos testigos de una de las finales más atractivas de la historia de los mundiales. Y sabiendo que yo tenía que cantar a la noche era ‘no, no, por favor, esto no puede suceder’ (risas). Así que fue un concierto inolvidable”, confesó el cantante.

"Parece Mentira", adelanta su próximo álbum. (Prensa Sony Music)

- ¿Quién es Leo Messi para vos?

- Leo Messi es alguien que trascendió más allá del fútbol, más allá que es un crack y es hermoso verlo jugar, yo creo que nos enseñó a revalorizar mucho la vida en general, a darnos cuenta lo que significa una derrota, mucho más que una victoria. Y creo que él se merecía más que nadie esto, él y todo el equipo. Scaloni me pareció de una autenticidad hermosa, de unos valores y una autoridad en sus declaraciones, de no subirse a ninguna moto ni en las malas ni en las buenas. Yo creo que este mundial, más allá de una estrella y una tercera copa, nos enseñó mucho en estos aspectos como sociedad, como argentinos que somos, apasionados y fanáticos y que a veces vivimos en nuestra sociedad varios dilemas, fue como que nos puso en foco.

Diego Torres se encuentra en plena gira donde estará visitando varios lugares de Latinoamérica y Estados Unidos para volver a la Argentina y brindar una serie de conciertos tanto en el interior como en Buenos Aires. Además, avisó que irá lanzando temas nuevos que adelantan su próximo disco.