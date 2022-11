Emilia presentó “Underground”, y habló sobre la unión de las mujeres en la industria y su admiración por Rosalía

En un año en el que la música urbana ha acaparado toda la escena local, Emilia Mernes se ha convertido en una de sus referentes indiscutibles. Nacida en Nogoyá, Entre Ríos, la joven de 26 años ha sabido destacarse con su música y su estilo y, sobre todo, instalar una marca personal que pocos logran: los brillos en los ojos.

Luego de varios éxitos, un disco titulado “Tú crees en mí” y dos Movistar Arena completamente agotados, Emilia vuelve con un nuevo single explosivo titulado “Underground”.

“El hermano de 'Cuatro veinte'”, lo define Emilia, y es que el nuevo track continúa la línea del éxito que la terminó por consagrar y hasta comparte compositores y productores. Perfil Música estuvo dialogando con la cantante sobre esta nueva etapa, el impacto del éxito en su vida y el lugar de las mujeres en la industria musical.

“Underground” nació de un campo en el que se juntaron Emilia, Big One, FMK, la cantante Elena Rose y su pareja Duki. “Estábamos preparando el próximo álbum y entre varios géneros que hicimos salió un reguetón que me parecía bueno sacarlo en el verano para aprovechar el calorcito”, explicó Mernes y agregó que está muy contenta con la canción y con mucha expectativa de ver que opina la gente.

El tema está acompañado por un video que evoca la saga creada por George Miller “Mad Max”, mostrando un futuro distópico en el que un grupo de guerrilleras, lideradas por Emilia, deben proteger su lugar de una serie de invasores.

¿Tiene algo que ver con el papel de las mujeres en la industria musical?

Tal cual, sí, sí. Representamos una guerrilla de mujeres que nos defendemos de estos invasores y es un poco una metáfora que vivimos nosotras en la industria. Nosotras como colegas, por lo menos acá en Argentina, siempre nos estamos apoyando y es un apoyo súper genuino, más allá de que todo el tiempo nos están comparando y queriendo hacernos competir y la verdad es que generan historias que no existen y vos decís por qué, a los hombres no les hacen esas cosas, nos lo hacen a nosotras. Así que nada, unimos fuerzas ante las críticas y vamos a tener que formar una guerrilla para salir a defendernos en cualquier momento.

Emilia lleva profesionalmente activa desde el 2016, cuando se convirtió en la cantante femenina de la agrupación uruguaya “Rombai”. Sin embargo, en el transcurso de este último año, su carrera se disparó meteóricamente. Hoy, Emilia está viviendo su mejor momento. El pasado 23 y 24 de septiembre hizo vibrar al Movistar Arena en dos fechas completamente agotadas y con invitados de lujo, entre los que se encontraba su novio Duki, sus amigos, Tiago PZK, Nicki Nicole, y su familia, entre otros. Además, lanzó su primer disco “Tú crees en mí” y dio su primera gira solista por Argentina y el exterior.

¿Cómo estás viviendo este presente? ¿Te imaginaste todo lo que podía pasar?

Estoy viendo los frutos de tanto sacrificio, de tantos años. El amor de la gente es realmente lo más grande y lo más lindo que me ha pasado este tiempo. Bueno… desde que comencé, pero ahora hay cada vez más personas que escuchan mi música, más personas que dicen que se identifican con mis canciones. Este año, fue la primera vez que hacía una gira, la primera vez que tenía esa cercanía tan hermosa con la gente, de escuchar que corean mis canciones, que se emocionan con lo que estoy mostrando en el show. La verdad es que esa cercanía y esa euforia que se vive, es realmente impagable para mí.

¿Qué significaron las dos fechas en el Movistar Arena para vos?

Fue algo espectacular. Siento que fue un regalo para mí, pero también fue un regalo para la gente que me sigue desde hace tiempo. Estuvo mi familia acompañándome, que vinieron desde Nogoyá, y había muchos que me veían por primera vez arriba en un escenario, entonces también era muy movilizante y, si tengo que destacar un momento muy importante del año, han sido sin dudas los Movistar Arena.

¿Cómo lleva tu familia todo lo que está pasando con vos?

Ellos lo viven felices, la verdad que están muy orgullosos. Voy a mi casa y para mí es desconectarse y yo soy la misma Emilia de siempre. Me gusta estar con mi familia, soy recontra familiera. Me encanta estar con ellos un montón, cocinar. Para mí la comida es sagrada (se ríe) y es un momento de compartir con ellos, porque mi padre es panadero, mi madre cocinera, entonces significa algo muy lindo para nosotros. Ir a ver mi perrito, que ya está viejito y compartir y aprovechar esos días que tengo para estar con él. Disfrutar de las cosas simples, ir y ver a mis amigas de toda la vida, que conozco desde los cinco años y tomar mates en la plazoleta. Como que esas cosas son los gestos más lindos y simples que me llenan el corazón.

¿Cómo te recibe Nogoyá?

Siento que voy y soy como Madona (se ríe). ¡Ojalá! No, obviamente, lo digo en una metáfora de risa porque es muy loco. Yo salgo a la calle y es mucha euforia la que se vive y es un reconocimiento muy lindo. Que la gente de mi ciudad lo vea de esa manera y vean que pueda representarlos es realmente muy lindo.

¿Cómo te llevas con la fama?

La verdad bien, la llevo bien. Me acuerdo que soy famosa cuando salgo a la calle y me piden fotos (se ríe), porque después es como que mi vida no cambia y me rodeo con gente real y con mi equipo de trabajo. Mi familia también me acompaña a las giras o a eventos y siempre están ahí. Es como que… soy una persona (se ríe), como que a veces sucede que la gente por ahí te deshumaniza y piensa que sos un robot y trabajas todo el día, que si, pero por ahí las cosas negativas de la fama son las críticas. Tenés muchas críticas buenas y críticas malas y también siento que es parte de todo eso viste. Pero también somos seres humanos y las cosas nos duelen y yo la verdad prefiero quedarme con el amor de la gente y con los comentarios positivos. Ese amor que te entregan la verdad es que se toman mucho tiempo de su vida y de sus días para estar ahí apoyándote, así que yo me quedo con los gestos y lo que me entregan esas personas que están ahí para mí y que les guste mi música y lo que hago.

Que aprender a lidiar con el hate es también parte de las reglas del juego…

Obvio, tal cual. A medida que va pasando el tiempo uno se arma una coraza, pero hay comentarios que muchas veces tengo que morderme para no escribir y salir a contestar, porque a uno las cosas les chocan, porque me duele ver que digan cosas que no son así. Pero uno aprende también a hacer oídos sordos, porque lo que importa acá es lo que yo muestro con mi trabajo y nada de lo que yo haga de mi vida personal. Eso prefiero dejarlo de puertas para adentro de mi casa.

De Argentina al mundo.

La escena urbana argentina está poniendo al país en el ojo del mundo, que comienza a mirar para este lado en busca de tendencias y nuevos aristas y Emilia es una de las grandes referentes de este movimiento, que ha logrado proyectar la industria nacional de manera global.

¿Cómo ves la escena argentina y todo lo que están logrando?

Es hermoso. La verdad es un apoyo súper genuino y siento que todos nos hemos potenciado un montón. Como que el ojo de la gente está acá en Argentina, teniendo reconocimiento a nivel internacional y vos decís, todo sucede en Miami, en Puerto Rico en Colombia o en Europa y estamos tan lejos de todos esos lugares que, decís, por fin estamos teniendo el reconocimiento que se merece. Todos somos artistas distintos, cada uno tiene lo suyo, por más que a veces nos comparen, realmente cada uno es especial por lo que hace y son todos muy apasionados. Y, más allá de nosotros, que la gente ya nos conoce, hay un montón de artistas emergentes que trabajan un montón para poder vivir de sus sueños y siento que está buenísimo también darle la oportunidad a los que están queriendo crecer.

Teniendo colaboraciones con muchos de los nombres más importantes ¿con quién soñás hoy en hacer un feat?

La verdad es que admiro muchísimo a Rosalía. Me parece una artista muy increíble y sueño en grande, por supuesto, lo proyecto, y si algún día si sucede, sería algo muy increíble. La admiro demasiado a ella.

El futuro para Emilia la encuentra tomándose unas merecidas vacaciones, aunque la niña de los brillos no descansa y prometió lanzar nuevos temas durante este verano, que ya estuvo grabando en el estudio. Además, la joven de Nogoyá, está preparando su segundo álbum que vería la luz el próximo año. Y, todo esto, sin dejar de girar por Sudamérica y Europa.

