María Becerra y Pablo Alborán lanzaron “Amigos” y reflexionaron sobre lo rápido que se vive actualmente

El fenómeno María Becerra sigue traspasando fronteras y una prueba de ello es la magnitud de nombres que acompañan sus últimas colaboraciones. En esta ocasión, la quilmeña fue invitada por el consagrado artista español, Pablo Alborán, para ser parte de su nuevo álbum.

“Amigos” es la canción elegida por ellos y se trata de una balada pop que, a cinco días de su lanzamiento, ya cuenta con más de tres millones de reproducciones en YouTube.

Por ello, ambos artistas recibieron a Perfil Música en el Teatro Coliseo, donde el español brindó una serie de conciertos, para hablar sobre cómo nació este encuentro musical y el gran presente profesional que atraviesan.

¿De qué habla “Amigos”?

Pablo: Es un homenaje a la amistad. Es una canción que celebra todo lo que puede suceder entre amigos y que solo entienden ellos y que nos ha pasado a todos.

La propuesta llegó por el lado del español, enviando el tema a María que, cuando lo escuchó no dudo en aceptar. “La idea era que ella lo llevara a su terreno”, explicó Pablo.

“El hecho de que (María) dijera que sí, fue maravilloso”, confesó Alborán. “Primero para mí, pero también para la canción (se ríe). La llevó a un terreno necesario para que la colaboración fuera natural y honesta y que cada uno tenga su mundo y que converjan en el tema y eso es maravilloso”, reflexionó el español.

Por su parte, María aseguró que cuando escuchó el tema, instantáneamente le dijo que si y comenzaron a hablar por WhatsApp para trabajarla, hasta llegar a la versión que se puede escuchar hoy en todas las plataformas digitales.

Esto refleja el gran presente que está viviendo María Becerra y como su nombre comienza a tomar cada vez más fuerza a nivel internacional.

“Recién estábamos hablando en el camarín de eso. Hace un año que empecé a dar shows, nada más. Es poco tiempo y siento que fueron cinco ¿entendés? Por ahí me aparecen recuerdos, o los fans me recuerdan que hace un año sacaste tal canción y vos decís “wow””, reflexionó La Nena de Argentina.

Por su parte, Pablo hizo hincapié en la velocidad con la que se vive en la actualidad y destacó la dedicación de la argentina con su proyecto: “Hace cinco años no iba todo tan rápido y si algo tiene María, que hemos visto todos, es la capacidad de trabajo. Si en un año ha conseguido todo lo que ha hecho, no es por arte de magia. Yo lo percibo, sé que lo que hay detrás trabajando para conseguir estar ahí, es una trabajadora, una mujer que se merece lo que está pasando. Es verdad, las cosas no pasan porque sí”.

Desde FMK o Nico Cotton, hasta integrantes de su equipo de trabajo, todos destacan esta cualidad de la joven artista. Incluso ella misma, en conversación previa con Perfil Música, aseguró que le gusta participar de todos los procesos que atraviesan sus trabajos antes de salir.

“Amigos” no es lo único que tienen en común María Becerra y Pablo Alborán, ya que ambos se hicieron conocidos a través de las redes sociales. El malagueño, cuando solo contaba con 14 años, decidió abrirse una cuenta en Myspace para subir videos cantando. Sin embargo, no fue hasta que se pasó a YouTube que no explotó su popularidad, tal y como sucedió con La Nena de Argentina, que comenzó subiendo clips a Facebook, para luego triunfar en la plataforma de videos.

¿Qué valor tienen las redes sociales hoy para ustedes?

Maria: Ufff, yo creo que mucho. Hace dos días me pasó que entré a mi Instagram y había una foto borrada, me la había bajado Instagram porque si. Pero yo pensé “me hackearon”. No, no, no, el pánico que me dio no te puedo explicar. Y, pienso, “terrible, como me da este pánico de pensar que me hackearon una red social”, ¿entendés? Ya va más allá de ser lo que te puede conectar con todo, la moda, la tendencia, nuevas canciones, con la música, es también una fuente de trabajo hoy en día. Entonces, creo que por eso tal pánico. Hay gente que pierde sus redes sociales y pierde su trabajo, realmente. Emprendedores, workshops, todo. Así que creo que hoy en día, se han vuelto clave para muchas personas.

Pablo: Para mí, igual. Si no hubiera sido por las redes sociales, me hubiera costado mucho más encontrar la plataforma para que me escuchen. Obviamente hay que saber usar las redes y hay que saber hasta qué punto nos debe afectar o no las plataformas y el estar expuesto, porque al final, es una herramienta tan poderosa que te conecta con la gente, con el mundo y que a mí, personalmente, me acompaña, me divierte. Yo paso horas en TikTok riendo.

María: Uno más, decís, se hicieron las dos y media y seguís bajando. Es que bajan solos ¿viste? Ellos te atrapan (risas).

El tema “Amigos”, forma parte de lo que será el sexto álbum de estudio del malagueño “La Cuarta Hoja”, que tiene como fecha de salida el próximo 2 de diciembre. Además, su videoclip fue grabado en un antiguo convento de monjas ubicado en San Telmo, en el que hoy funciona un establecimiento gastronómico.