María Becerra reflexionó sobre el éxito y su divertida forma de lidiar con la fama: “A veces me disfrazo y nadie se da cuenta"

Son las 16.52 del jueves 8 de septiembre, cuando un grupo de periodistas situados en una terraza del Campo Argentino de Polo, la ven entrar. Look urbano, mirada incisiva, su presencia acapara toda la atención. Se trata de María Becerra, el fenómeno musical de mayor crecimiento internacional en la escena argentina, actualmente.

La joven de 22 años, oriunda de la ciudad de Quilmes, al sur del gran Buenos Aires, mira a su alrededor. Sonríe nuevamente. “¡Cuánta gente!”, expresa con soltura mientras se ubica frente al banner de su más reciente single, “Automático”, en donde se la puede ver con el pelo corto: “En el momento que me pusieron la peluca dije ‘me lo corto’. Soy muy impulsiva y realmente me lo iba a cortar, pero no tengo mucha opción de peinado” (risas).

Mientras su equipo prepara todo, ella saluda a los periodistas y sonríe con espontaneidad y sencillez. La niña que creció en Quilmes continúa intacta y su frescura y desparpajo lo evidencia y la vuelve terrenal. “Se está poniendo frío, che”, sentencia mirando al cielo, que empieza a mostrar sus primeros indicios de lluvia.

María Becerra, más auténtica que nunca, está lista para hablar con Perfil Música de su carrera, su relación con la fama y la magnitud que rodea a toda su persona.

Automático, el nuevo adelanto de “La Nena de Argentina”.

En coincidencia con el éxito que vienen teniendo sus anteriores proyectos, su último lanzamiento no fue la excepción. A tan solo dos semanas de su estreno, “Automático” ya cuenta con más de 13 millones de reproducciones en Spotify y otras 17 en YouTube, llegando a ubicarse en el puesto 154 del ranking global de la plataforma de música, el pasado 17 de septiembre.

“Yo creo que (Automático) va a significar algo muy importante. No quiero quemarla (se ríe). La verdad que creo mucho en esas cosas. Pero sé que va a ser algo muy grande. Le tenemos mucha fe”, explicó la cantante.

El tema fue producido por Nico Cotton (Conociendo Rusia; Wos; Nicki Nicole), y constituye el segundo adelanto, después de “Ojalá”, del próximo álbum de María, el cual llevará por nombre “La Nena de Argentina”.

El single viene acompañado de un video que, según se rumorea, es uno de los más caros de la producción nacional. Fue dirigido por Julian Levy, quién ha trabajado anteriormente en varias ocasiones con la quilmeña, y se rodó a lo largo de tres días en jornadas de más de 12 horas.

“Fueron muchos días grabando, con mucho frío y con mucho sueño (se ríe), pero todo valió la pena. Se sufrió, pero para lograr grandes resultados, hay que hacer sacrificios, así que ahí andábamos ‘joseando’ (trabajando)”, relató María.

¿Qué sentiste cuando lo viste completo?

¡Me quedé loca! Estaba gritando (risas). Me pasa que me emocionó muchísimo. Lo paraba, lo retrocedía. Se lo mandé a mi mamá, a mi hermana. No se filtró de pedo el video (risas), porque la verdad se lo mandé a todo el mundo emocionada. La mayoría de las veces, el director te pasa el video para que le mandes correcciones. Y yo dije, ‘amigo, no le toques nada. La rompiste toda’.

La primera argentina en cantar en los Grammy de Estados Unidos.

El pasado tres de abril, María Becerra hizo historia, convirtiéndose en la primera argentina en cantar en una ceremonia de los Premios Grammy de Estados Unidos. La artista acompañó al músico colombiano J Balvin, interpretando el tema “Qué más pues?”, que sacaron juntos el 28 de mayo del 2021, y su imagen recorrió el mundo.

“Me sentí una niña”, confesó Becerra sonriente al ser consultada por Perfil sobre la experiencia de haber estado ahí. Y es que la joven de 22 años se sintió deslumbrada por la cantidad de artistas que se encontraban en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde se llevaron a cabo, y que ella admira desde muy pequeña.

“Yo no lo podía creer y me sentí chiquita (se ríe). Estaba rodeada de leyendas, de gente muy capa que tomé como ejemplo en un montón de ocasiones. Como referentes. La verdad, estoy muy agradecida de haber podido estar ahí. Esos son los momentos que frenas y decís ‘mirá donde estoy’, que quedan para toda la vida”, relató.

¿Cómo fueron los minutos previos a salir al escenario?

Ufff (se ríe). Estábamos rezando un padre nuestro (se ríe). Creo que hay un video, realmente. Estábamos así con las cabezas, rezando. Ahí les pedí a todos. Le pedí a mi abuela, a mi abuelo, a todos mis parientes que andan por allá arriba. Les dije “por favor, cuídenme esta noche” (risas). Estábamos tirándonos buenas vibras y por suerte todo salió hermoso.

María Becerra y su relación con la fama.

La relación de María con la fama recorrió un largo caminó que tiene como base las clases de música que empezó a tomar cuando tenía seis años, algo que le marcaría el destino para siempre. No fue hasta los 12 que empezó a compartir covers y monólogos, que la llevaron a convertirse en una estrella de YouTube.

Sin embargo, su sueño siempre había sido ser cantante, por lo que utilizó su popularidad en las redes sociales para catapultar su carrera musical, lanzando sus tres primeros singles bajo el título de “222” y tan solo un mes y medio después, en noviembre de 2019, el tema que significó un punto de inflexión en su vida: “High”.

La canción ganó tanta popularidad que le abrió las puertas para realizar un remix junto a la española Lola Índigo y a la argentina Tini Stoessel, dando comienzo, así, a una amistad que ambas traducirían con el tiempo en uno de sus mayores éxitos, “Miénteme”, lanzada el 29 de abril del 2021. A partir de ahí, todo no hizo más que ir en ascenso.

Hoy, María Becerra cuenta con 10.5 millones de seguidores en Instagram, 3.6 millones en YouTube y casi 20 millones de oyentes mensuales en Spotify, algo que, hace tan solo dos años, era un sueño lejano para la pequeña niña de Quilmes.

¿Te imaginaste alguna vez esto?

¡No! Ni de onda (se ríe). Yo antes no confiaba en nada de lo que hacía. Hoy en día, siento que gané mucha seguridad, mucha confianza. Pero creo que eso también te lo da, un poco, que te vaya bien. Si te va bien y la gente te escucha, te quiere, te manda cariño, es como que “ah bueno, entonces va. Está bueno, es por acá” (risas). La verdad que tengo un equipo muy lindo, una familia hermosa, gente muy linda alrededor, que es de esa gente que te quiere ver bien y quiere que te des cuenta las cosas que podes hacer. Viste esa gente que te impulsa y que te motiva. Hay gente con la que tenés ganas de estar todo el día en el sillón vagueando, viendo una peli. Y hay gente que te motiva a trabajar, a soñar. Esa gente es clave en la vida.

¿Qué extrañas de la vida anterior a la fama?

Creo que es poder ir al cine y que nadie te conozca. Estás mirando la peli y no te conoce nadie, comiendo pochoclos, tranquila. A los juegos después. Sacar algún peluche que nunca sale. Las cosas simples. Eso es lo que extraño. Porque yo de vez en cuando lo quiero hacer y no va el plan. Pero a veces salgo por ahí y lo logró. Me disfrazo, me pongo pelucas rubias (se ríe), y nadie se da cuenta. Hago cosas normales y nadie se da cuenta.

FMK dijo que vos sos una persona que trabaja 27 horas al día y no descansas hasta llegar a donde te propones.

¡Si! A mi me encanta. Hay veces que me quejo la verdad y digo “oh, que jadeada (pereza) tener que hacer esto”, o me levantó y veo “hoy tenemos que hacer esto”, uh cierto la put.. madre (se ríe). Pero qué sé yo, siento que le pasa a todo el mundo cuando se levanta para ir trabajar. Hay veces que estás re motivado y otras que tenés ganas de quedarte a dormir dos horas más. Me considero una persona muy trabajadora, pero es porque me gusta mucho lo que hago y estoy motivada. No me gusta estar sentada, sino sentir que me estoy moviendo por llegar a donde yo quiero. Estoy todo el día prendida.

María Becerra en el festival más grande del mundo: Rock in Río.

El pasado 10 de septiembre, tan solo dos días después del lanzamiento de "Automático", María Becerra hizo historia, una vez más, subiéndose al escenario del festival de música más importante del mundo: Rock in Río.

Pocas figuras nacionales han tenido esa oportunidad, siendo la cantante Lali Esposito la primera en marcar el camino en la edición del 2019.

La Nena de Argentina fue invitada por la artista cubano estadounidense, Camila Cabello para interpretar el tema “Hasta los dientes”, que sacaron juntas en abril de este año y que forma parte del disco de Cabello “Familia”.

¿Cómo fue el momento en que te enteraste que te ibas a Rock in Río?

Al principio creí que era joda (se ríe). Dije, "mirá si nos va a invitar, preguntale bien”. “No, de verdad. Quiere que vayas a cantar ‘Hasta los dientes’”, que pim que pam. Y no lo pensamos ni dos segundos y ya estábamos sacando los pasajes. Es que es así ¿viste? Vos tenés que estar ready (preparado), porque del día a la noche te llamaron para ir a Dubai a hacer tal cosa, la oportunidad más grande que te apareció en tu carrera y vas y estás ready, es así.

El próximo 29 de septiembre, María Becerra comenzará su primera gira española de nueve shows que la llevará a visitar ciudades como Barcelona, Granada, Sevilla y Madrid, entre otras. Su segundo disco, “La Nena de Argentina”, aún no tiene fecha de lanzamiento, pero se espera que vea la luz antes que termine el año.

Mirá el adelanto de RePerfilAr.