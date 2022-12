María Becerra lanzó su segundo álbum y reflexionó sobre sus letras y la historia detrás de la canción oculta

En una oficina de Palermo, llena de luces y personas que dan vueltas de un lado al otro, esquivando periodistas, María Becerra se prepara para presentar ante la prensa su segundo trabajo discográfico.

“Estoy muy entusiasmada”, exclamó cuando se encendieron las cámaras de Perfil Música. Se la ve feliz y tranquila. Una sonrisa tímida, de alguien que trabajó mucho y finalmente puede descansar, se refleja en su cara. Los ojos le brillan. Después de mucho esfuerzo, “La Nena de Argentina” ya es de la gente.

El mensaje detrás de “La Nena de Argentina”.

“La Nena de Argentina", no es cualquier nombre. La pauta, que nació en la canción “Animal”, que interpreta junto a Cazzu y que terminó por convertirse en su eslogan personal con el que sería conocida en el mundo entero, encierra mucho más que una frase pegadiza. Es la filosofía que refleja su reivindicación por la industria nacional.

- ¿Qué valor internacional tiene la frase “La Nena de Argentina”?

- Es un nombre muy potente. Cualquier persona de cualquier lado que lo vaya a escuchar, sabe que soy de Argentina, sabe que la música está hecha por productores en Argentina, todos los videos, el estilismo, todo es hecho por gente de mi país y siento que es un proyecto hermoso, super rico en un montón de cosas y estoy muy orgullosa que lo hayamos hecho todo acá. Eso es lo que me parece importante, representar en otros países que lo nuestro, lo de nuestro país, es de calidad, que hay gente con mucho talento acá en Argentina y está bueno que el mundo lo conozca.

- ¿Cómo te sentís cuando afuera todos gritan “La Nena de Argentina” en tus canciones?

- Es un flash (se ríe). De hecho, es lo que más gritan, con más entusiasmo, en todos los shows, siempre. Termino la canción y siempre digo las pautas, digo "La Nena de Argentina" y lo gritan con euforia en España, en México, en Chile y me sorprende un montón, es hermoso.

- ¿Qué significa este disco en tu carrera?

- Ufff, es como un hijo. Los álbumes son como un hijo, realmente. Uno le dedica tanto tiempo, tanto amor. Es una entrega muy zarpada de parte de todos, entonces yo creo que cada álbum realmente a veces hasta cuesta soltarlo ¿viste? Cuesta pasar a la siguiente página. Y representa muchísimo para todos nosotros. Estamos en una etapa muy linda, encarando las cosas de otra forma. Todos en el proyecto estamos más unificados también. El hecho de estar cada vez más años trabajando juntos, hace que nos entendamos mejor, que encaremos por el mismo lado, o para lados diferentes y nos cuestionemos también entre nosotros (se ríe). La verdad que cada vez trabajando mejor y más en sintonía.

Este segundo trabajo discográfico llega con 12 canciones, más un bonus track oculto, que reflejan una gran madurez musical en comparación con su antecesor, aunque sin perder la esencia, ni el estilo característico de la joven quilmeña.

- ¿Qué diferencias notas de tu trabajo anterior?

- Lo que más se logró de este álbum al anterior, es más tiempo. Analizar las cosas con más tiempo, poder dedicarle más tiempo a las canciones, no sacarlas como si fuesen una hamburguesa rápida. A veces, lamentablemente los tiempos te corren, pero también está en una tener la responsabilidad de decir "no voy a permitir que el tiempo de nada me corra". Si yo a esta canción le quiero dedicar este tiempo y si quiero que la grabe tal músico y este artista se va a tomar un mes porque recién lo puede hacer en un mes, lo vamos a esperar y se va a tomar el tiempo que se tenga que tomar. También hay que tener la madurez de tomar esas decisiones.

- ¿Y a la hora de escribir, notas una maduración?

- ¡Si! Pasa que antes yo me guiaba mucho por lo primero que salía, que no está mal. Viste que la música es tanto de la inspiración, del momento y las emociones del momento. Antes, iba al estudio, cuando venía de tener un día de mierda, de pelearme con alguien, e iba a escribir sobre eso. Entonces, también es mucho lo que surge en el momento y está bien que así sea, porque a veces las primeras cosas que salen son las mejores y, por ahí, después vas y le das mil vueltas, regrabas, escribís otra cosa, pero no logras superar lo que hiciste primero. Antes me pasaba mucho así, era como que esto es lo que me salía y no quiero cambiarlo porque esa es la esencia. Y, en realidad, hoy en día, pienso muy diferente. O sea, me gusta lo primero, pero también me gusta reconocer que hay cosas que se pueden mejorar, que se tienen que mejorar y hay que darles el tiempo de mejorarlas y no permitir que te corran muchas otras cosas externas y vos enfocarte en lo que estás haciendo y que salga lo mejor que pueda salir.

Los 12 tracks que fueron lanzados, surfean varios géneros que van desde los clásicos reguetones becerrianos, hasta una cumbia noventosa, con vientos que recuerdas los primeros trabajos de la agrupación Ráfaga, pasando por bachatas, baladas pop y hasta un dembow experimental, que representa la apuesta más arriesgada del álbum.

- ¿Cuál es tu tema favorito del disco?

- El más especial, o más sentimental y que más me toca es “Desafiando al destino”, pero mi favorito, que yo escucho y digo “lo escucharía todos los días en la playlist”, puede ser "Hasta que la muerte nos separe" o "Cuando hacemos el amor".

Justamente, “Desafiando al destino”, es el tema oculto que recién verá la luz a partir de enero 2023 y que encierra una historia muy especial para la joven artista de 22 años.

- ¿Por qué la decisión de mantenerlo oculto?

- Sabíamos que era una canción que a la gente le iba a llamar mucho la atención y que les iba a gustar mucho. Es una canción muy emotiva, se la escribí a mis papas y el video también es muy emotivo, entonces es también como mantener ese hype en la canción. La gente de hecho, creo que es la que más espera que salga en el álbum y que haya estado oculto el nombre, hace que la esperen más todavía. Entonces, esa era la intención, que la esperen. Cuando salga, la verdad se van a sorprender mucho.

- ¿Cómo está tu presente, María?

- Mi carrera profesional está muy segura, muy decidida, más confiada, con mucha autoestima la verdad, algo muy sólido. Sería difícil que yo caiga en alguna o de repente deje de hacer música, siento que estoy muy enfocada en cada vez seguir trabajando y crecer y nutrirme de cosas, entonces, de acá para arriba.

- Eso demuestra que aprendiste a lidiar con las inseguridades o los malos comentarios…

- Si, la verdad que sí. Hace un año era una persona muy insegura con todo. Todo lo que hacía lo preguntaba mil veces. Si tenía una canción, se la pasaba a mil personas distintas para que me digan qué pensaban, pero ya la pregunta iba tipo “qué pensás, pero seme honesto eh, no me digas que te gustó por compromiso". Ya lo encaraba así, como pensando que a los demás no les iba a gustar. Hoy en día, escucho una canción y digo "es un palo, la rompimos" (se ríe) y antes no me pasaba eso. Ahora estoy muy segura de la verdad.

La colaboración con Karol G.

En repetidas ocasiones, María ha manifestado su sueño de colaborar con la artista colombiana Karol G, responsable de los éxitos "Provenza" y "Tusa". Al ser consultada por Perfil Musical sobre este feat, la argentina dejó la puerta abierta.

“Espero que pronto, o quizás no pronto. Espero que se dé cuando se tenga que dar. La verdad es que ella es una gran artista”, explicó Becerra. "Me parece increíble, súper simpática, muy talentosa y esperemos que se dé cuando se tenga que dar".

Ya podes escuchar “La Nena de Argentina”, en todas las plataformas digitales.