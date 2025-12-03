Fiesta Fa! desató una noche imparable: estrellas del rock, pop y folclore y un Movistar Arena en estado de euforia

Fiesta Fa! consolidó anoche su posición como uno de los fenómenos más singulares de la música argentina contemporánea, al reunir en el Movistar Arena a miles de espectadores en un espectáculo que combinó cruces generacionales, versiones inesperadas y la presencia de artistas de primer nivel. Con una estructura basada en la sorpresa —ningún nombre se anuncia por anticipado— el ciclo creado por Mex Urtizberea volvió a llenar el estadio y confirmó la vigencia de un formato que se desmarca de los shows tradicionales.

Desde temprano, el público colmó la sala con la expectativa característica del evento, que se ha vuelto un espacio de convergencia para diversas tribus musicales. Jóvenes, familias y seguidores históricos del ciclo ocuparon cada sector del estadio, generando un clima de celebración que antecedió a la primera nota musical. La consigna era clara: nadie sabía quién aparecería en escena, pero todos estaban dispuestos a dejarse sorprender.

A las 21.15, el espectáculo comenzó con un montaje audiovisual y la entrada de Urtizberea, que asumió su rol de anfitrión mientras presentaba a la banda estable dirigida por Paco Leiva e integrada, entre otros, por Lulo Isod, Martí Vera, Mia Folino y los hermanos De Francisco en vientos. A un costado, Miguel Rep inició un registro gráfico en vivo que se desarrollaría durante toda la noche.

La primera sección quedó en manos de Hilda Lizarazu, quien interpretó "Rezo por vos, Nos siguen pegando abajo y Caribe Sur", en una apertura que combinó homenaje histórico y energía contemporánea. Su presencia marcó un umbral emocional que funcionó como punto de partida para la dinámica del resto del concierto.

A continuación, Yami Safdie aportó un enfoque más íntimo y juvenil con "Querida yo, Pétalo de sal e Inolvidable". Su aparición dio paso a Nahuel Pennisi, cuya interpretación de No soy un extraño y Toco y me voy reforzó el carácter coral del evento, con un público que acompañó cada frase.

El tono ascendente se mantuvo con la llegada de Julián Kartún, recibido por una ovación masiva. Interpretó Parque acuático, Sinoca y una versión expansiva de Mil horas, que transformó el estadio en un coro unificado. Su presencia reafirmó la capacidad del ciclo para integrar artistas que, en circunstancias habituales, difícilmente compartirían el mismo escenario.

El bloque folklórico estuvo a cargo de Lito Vitale, Patricia Sosa y Juan Carlos Baglietto, quienes interpretaron A Monteros, Al jardín de la República y Entre a mi pago sin golpear. La precisión instrumental y la potencia vocal caracterizaron una sección que aportó profundidad y contraste dentro del repertorio general.

Un interludio protagonizado por Fleivor, en formato beat box, precedió la llegada de Pablo Granados, quien retomó el foco sobre el legado de Charly García con Promesas sobre el bidet. La aparición posterior de Nito Mestre para Bienvenidos al tren generó uno de los momentos más emotivos de la noche.

Urtizberea invitó a Mestre a permanecer en escena para interpretar Cirugía, instancia en la que se sumó Dillom. El contraste entre ambos artistas —uno histórico, otro parte del recambio generacional— produjo un cruce estético celebrado con entusiasmo por todo el estadio.

El flujo musical continuó con Maggie Cullen, cuyas versiones de Hasta la raíz y El amor después del amor fueron destacadas por la intensidad vocal. El clima cambió drásticamente con la llegada del Mono de Kapanga, que impulsó al público al pogo con Clandestino y El mono relojero.

Emanuel Noir ofreció una relectura cuartetera de Prófugos, mientras que Emiliano Brancciari aportó un tono rioplatense con Tarea fina y Chau. Ambos tramos consolidaron una secuencia que se movió con naturalidad entre géneros sin perder cohesión.

La atmósfera se volvió introspectiva con Maggie Cullen y Pennisi en Si llega a ser tucumana, una interpretación de registro íntimo. Acto seguido, Angela Torres retomó el pulso ascendente con Qué ganas de no verte nunca más y Si te vas, en una intervención marcada por la potencia escénica.

En la etapa final, Juanse aportó un bloque de alto impacto con "Rock del pedazo, Ya morí, Ruta 66 y Para siempre", desplazándose entre el público y generando uno de los momentos de mayor cercanía entre artista y audiencia.

Santiago Motorizado continuó con "El tesoro" y una versión expansiva de "No podrás", acompañada por globos descendiendo desde las alturas del estadio. Su interpretación reforzó la dimensión emocional de la noche y anticipó el cierre.

Sin anuncio previo, Ciro y Los Persas ingresaron para interpretar "Tan solo y Antes y después". Su aparición selló una velada en la que Fiesta Fa! reafirmó su condición de punto de encuentro transversal para la música argentina, donde artistas diversos comparten escenario bajo un mismo espíritu colectivo. El ciclo anunció su regreso para junio de 2026, dando continuidad a un formato que combina sorpresa, riesgo y celebración popular.

