Diego Torres y Fito Páez listos para reencontrarse con el público argentino

Fito Páez

Marca el inicio de una etapa completamente nueva en la vida artística de Fito: un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con precisión artesanal. Luego de un año consagratorio con Páez Tecknicolor -la gira que recorrió España, Perú, Colombia y que cerró en noviembre con presentaciones en los Estados Unidos-, el artista se embarca ahora en un proyecto distinto, diseñado como una experiencia única, donde cada arreglo, cada sonido y cada detalle escénico fueron elegidos con la minuciosidad de quien conoce profundamente su propio universo.

Sale el Sol Tour 2026 será, al mismo tiempo, un viaje por las canciones más emblemáticas de su repertorio y una nueva lectura de ellas. Páez las revisita, las reinterpreta y las resignifica, ofreciendo un concierto que late con la energía de su presente y la emoción de toda una vida dedicada a la música. En esta nueva propuesta también se integran piezas de Novela, su más reciente álbum conceptual y cinematográfico, celebrado por la crítica y el público como una de sus obras más ambiciosas.

El regreso al escenario porteño promete ser una celebración de la música, la poesía y la conexión irrepetible con el público argentino, en un momento de plenitud creativa y búsqueda constante. Con su sensibilidad poética y su inconfundible capacidad para transformar la emoción en música, Páez vuelve a los escenarios con un espectáculo de alto impacto visual y emocional, hecho a medida de su impronta: luminoso, poderoso y profundamente humano. Las citas serán 19 y 20 de marzo de 2026 en el Movistar Arena. Además se presentará el 15 de abril en el Estadio Ruca Che de Neuquén, y el 17 en Arena Maipú de Mendoza. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Diego Torres

Por entradas agotadas, el consagrado artista agregó una tercera y última fecha en el Movistar Arena (Humbodt 450, CABA), de su show sinfónico con el que cerrará el año con un repertorio emocionante. A las presentaciones de 10 y 11 de diciembre sumó la del 12 para cerrar un exitoso 2025 arriba de los escenarios, en el que recorrió nuestro país y España reuniendo a generaciones. Una puesta exclusiva donde estará acompañado de una gran orquesta en vivo, Diego Torres reversionará los clásicos que son legado musical de generaciones. Una oportunidad única para emocionarnos y disfrutar de la voz sublime de este argentino que sigue conquistando escenarios.

Embajador de nuestra cultura, con más de 30 años de una carrera extraordinaria, Diego no para de sorprender y crecer. Más de 11 ciudades lo han recibido en los últimos meses, en una extensa gira que ha reunido a miles de personas, con una producción de primer nivel. Recientemente uno de los maravillosos temas de Torres, Intuición, fue elegido como canción oficial del Mundial de Clubes de la FIFA que se desarrolló en los Estados Unidos, llevando nuevamente su mensaje al planeta.

Es uno de los artistas más queridos de América latina, clásico de los clásicos, con canciones que atraviesan la vida de toda una generación. Su último disco y la canción que le da título, Mejor Que Ayer, resuena como un himno vibrante, reflejo de un viaje de crecimiento personal y optimismo, la cual lleva liderando el top 5 de radios en Argentina desde su lanzamiento. Es una inspiradora canción escrita para todos aquellos que necesitan una dosis de alegría musical para empezar de nuevo, y que ya se ha convertido en otro hit invadiendo todas las plataformas. La canción inmediatamente escaló en los rankings y ya cuenta con millones de visualizaciones, posicionándose así como uno de los temas más escuchados de este año.Uno de los temas más escuchados de este año es Leyes de la Vida, una canción que ahonda en las profundas lecciones de la vida, los vínculos y la unión familiar, la cual interpreta junto a sus sobrinos Ángela y Benja Torres. Encontrá acá más info sobre las entradas.