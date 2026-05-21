Fito Páez fue abucheado en el Movistar Arena por tocar canciones de su nuevo disco

Lo que prometía ser otra noche consagratoria de Fito Páez en el Movistar Arena de Buenos Aires terminó convirtiéndose en un inesperado foco de tensión con parte de su público. En medio del “Sale el Sol Tour”, el rosarino decidió interpretar de corrido gran parte de Novela, su último disco, y desató silbidos, abucheos y críticas de algunos asistentes que esperaban una lista cargada de clásicos. La reacción se viralizó en redes sociales, donde también aparecieron quienes defendieron al músico y recordaron que él mismo había anticipado cómo sería el show. La situación se recompuso en la segunda parte del show, cuando por fin tocó durante más de una hora un lista de sus hits.

Fito ya se presentó el 19 y 20 de marzo y el 10 de abril, y debido a la demanda sumó una nueva fecha para el próximo 29 de junio como parte de la gira. Sin embargo, la cuarta presentación, que se hizo anoche, dejó un clima distinto al habitual entusiasmo que rodea al cantante.

Durante buena parte del recital, Páez interpretó canciones de Novela, una obra conceptual de 25 temas con estructura cercana a una ópera rock. Mientras algunos seguidores celebraban la apuesta artística, otros comenzaron a mostrar su descontento.

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“Vine a ver a Fito Páez. Se le ocurrió tocar ‘Novela’, una fumada que se le ocurrió de 25 canciones”, escribió un usuario en X.

Otro fue aún más duro: “Boludeando a la gente toda la noche en el Arena. Una hora de una especie de ópera rock infantil plagada de melodías ya oídas. Luego se dedicó a destratar al público porque no le gustó su ópera bodrio. Nos fuimos antes. Fito se fue silbado, increíble”.

“Hace 50 minutos que está tocando un disco nuevo que nadie conoce y que es lisérgico. La gente se quiere matar y yo también”, escribió otra persona que estuvo en el show.

El debate se trasladó a las redes, donde otros seguidores salieron a defender al músico. Muchos remarcaron que Fito había anticipado el concepto del espectáculo en publicaciones previas y que el tour estaba pensado justamente para presentar Novela. “Lo de abuchear o enojarse con Fito es insólito, él avisó lo que iba a hacer. Podés no engancharte con el disco, aburrirte o preferir los hits, pero ir a un show de una gira para presentar parte de Novela y enojarte porque presenta el álbum…”, escribió una usuaria.

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Según comentaron quienes estuvieron en el recital, el cantante reaccionó a los silbidos durante el show. "Los quiero escuchar cantar ahí atrás, ahora sí. ¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!", habría dicho antes de comenzar con “El amor después del amor”, uno de los clásicos más celebrados de la noche.

A partir de allí, el recital tomó otro clima y el tramo final estuvo marcado por hits como “11 y 6”, “La rueda mágica”, “Al lado del camino”, “Brillante sobre el mic”, “Ciudad de pobres corazones”, “Dar es dar” y “Mariposa tecknicolor”.

La lista de temas reflejó claramente la intención artística del espectáculo: una primera parte dedicada casi íntegramente a Novela y una segunda enfocada en los clásicos que marcaron distintas etapas de la carrera del rosarino.

LT