Viru, la viuda del Indio Solari, agradeció el apoyo recibido y destacó a dirigentes del peronismo bonaerense

Virginia "Viru" Mones Ruiz, viuda de Carlos "Indio" Solari, compartió un mensaje público para agradecer las muestras de afecto y acompañamiento recibidas por ella y su hijo Bruno tras el fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En el video, destacó el respaldo de familiares, amigos, colaboradores cercanos y también de distintos dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires.

La publicación representa la primera manifestación pública de la familia luego de los homenajes y despedidas realizados en memoria del músico. En un mensaje cargado de emoción, Mones Ruiz resaltó la ayuda recibida durante los días posteriores a la muerte del artista y aseguró que tanto ella como su hijo tienen una extensa lista de personas a quienes agradecer.

"Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a la que queremos agradecer", expresó al comienzo de la grabación.

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Entre los nombres mencionados por la viuda del músico aparecieron referentes del peronismo bonaerense, entre ellos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el diputado provincial Facundo Tignanelli; el dirigente Máximo Kirchner; el senador Wado de Pedro; el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; y el jefe comunal de Ituzaingó, Pablo Descalzo.

Según relató Mones Ruiz, algunos de ellos colaboraron en la organización de la despedida pública del artista, mientras que otros brindaron apoyo institucional a la familia en un momento especialmente sensible.

La muerte del Indio Solari en la prensa internacional

Uno de los agradecimientos más destacados estuvo dirigido al mandatario bonaerense. "A nuestro gobernador Axel Kicillof, que aportó con todo su personal a la familia Solari", señaló durante el video.

El reconocimiento también alcanzó a los bomberos de Avellaneda, Quilmes y Lanús, a los vecinos de Parque Leloir, a integrantes de la histórica banda que acompañó al Indio durante décadas y a numerosos amigos cercanos que estuvieron presentes durante las jornadas de homenaje.

Un mensaje especial para los seguidores del Indio

En el tramo final de su mensaje, la viuda del cantante dedicó unas palabras a los miles de fanáticos que participaron de las distintas despedidas y muestras de afecto organizadas tras la muerte del músico.

Mones Ruiz destacó especialmente el comportamiento de quienes se acercaron a rendir homenaje y remarcó el respeto mostrado durante esos días.

"Hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable", afirmó.

La publicación tuvo una amplia repercusión entre seguidores del artista y dirigentes políticos que fueron mencionados en el mensaje, y se convirtió en el primer pronunciamiento público de la familia Solari luego de la conmoción generada por la muerte de una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

LB