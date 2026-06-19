Inocencia Fiscal: aseguran que la reforma busca dar más seguridad para utilizar los “dólares del colchón”

En diálogo con Canal E, el abogado tributarista Diego Fraga analizó el proyecto de reforma vinculado al régimen de Inocencia Fiscal y sostuvo que los cambios apuntan a generar confianza para que los contribuyentes utilicen activos no declarados sin temor a futuras contingencias fiscales.

Fraga aclaró que el concepto de Inocencia Fiscal funciona como el espíritu de la reforma, aunque el eje central es el régimen simplificado de Ganancias. Según explicó, la iniciativa tiene tres objetivos principales: simplificar las declaraciones juradas, establecer un mecanismo de protección fiscal para los contribuyentes y promover el uso de los denominados “dólares del colchón”.

“Lo que estamos hablando ahora son del régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. Que es un nuevo régimen que ya está vigente”, explicó.

El alcance del “tapón fiscal”

Uno de los aspectos más relevantes de la normativa es el denominado “tapón fiscal”, una herramienta que limita las posibilidades de revisión de períodos anteriores por parte de la administración tributaria. “El tapón fiscal quiere decir que el fisco no te va a poder revisar los períodos anteriores al 2025”, señaló Fraga.

Sin embargo, remarcó que esa protección puede perderse si el contribuyente declara incorrectamente sus ingresos por encima de determinados límites. La reforma busca justamente corregir algunos aspectos de la ley vigente para evitar interpretaciones ambiguas.

“Con el proyecto, si vos me mentís con el 15% de lo que declaraste en 2025, igual lo vas a poder rectificar”, destacó.

El especialista indicó que esta posibilidad permitiría corregir errores y mantener vigente la protección fiscal, evitando que el organismo recaudador pueda reclamar tributos correspondientes a ejercicios anteriores.

Más confianza para exteriorizar ahorros

Fraga sostuvo que las modificaciones apuntan a despejar dudas que todavía generan cautela entre profesionales y contribuyentes. En ese sentido, explicó que la intención oficial es incentivar el uso de fondos no declarados dentro de los circuitos formales de la economía.

“Es como si fuera un blanqueo, pero no se le dice blanqueo”, afirmó.

El tributarista explicó que, en la práctica, si una persona utiliza dinero no declarado para adquirir bienes y luego pierde la protección del régimen, podría enfrentar reclamos por Ganancias, IVA, Bienes Personales, intereses, multas e incluso eventuales consecuencias penales. Por eso, consideró que el nuevo proyecto representa una mejora respecto de la normativa vigente. “Creo que puede empujar a la gente que estaba dudando si sacar o no el canuto, el dólar que tenía abajo del colchón o en un frasquito”, sostuvo.

Finalmente, advirtió que el principal desafío sigue siendo la estabilidad normativa. “Uno de los principales problemas del país es la inseguridad jurídica tributaria”, concluyó, al señalar que los cambios de gobierno suelen modificar drásticamente las reglas fiscales.