Sin agua y con tarifas más caras: crecen los reclamos contra Sameep por los cortes reiterados en Chaco

Los cortes de agua potable y la baja presión volvieron a encender el malestar de vecinos del Área Metropolitana del Gran Resistencia, en medio de un escenario marcado por reclamos acumulados, explicaciones técnicas de Sameep y el impacto de los aumentos tarifarios aplicados este año.

Durante las últimas horas, usuarios de distintos barrios de Resistencia, Barranqueras y Puerto Vilelas expusieron que llevan días sin agua o con un suministro insuficiente. El reclamo se multiplicó en redes sociales luego de que la empresa estatal informara nuevos inconvenientes en el sistema de producción y distribución.

El conflicto tomó mayor repercusión porque, horas después de haber atribuido la falta de agua a la rotura de una bomba de impulsión, Sameep comenzó a difundir un video en el que se observa un presunto intento de robo de cables en la zona de tableros eléctricos de la Planta Potabilizadora de Barranqueras. Según la empresa, ese episodio provocó una explosión y dejó sin energía a las instalaciones.

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Barrios sin agua y reclamos que se repiten

Los mensajes de vecinos muestran que el problema no se concentró en un solo sector. En Puerto Vilelas, usuarios denunciaron falta de agua “hace cuatro días” y también mencionaron problemas en los barrios Güemes y Capellini, donde aseguraron que la situación se extiende desde hace una semana.

En Barranqueras, hubo reclamos desde Villa Florida, María Cristina, 200 Viviendas y distintos sectores donde los vecinos señalaron que apenas sale “un hilo de agua” o directamente no hay servicio. También se sumaron quejas desde Villa Hortensia, La Loma y el barrio España.

En Resistencia, los reclamos abarcaron zonas como Villa Libertad, Villa Centenario, Barrio Bancario, SUPE, Metalúrgico, UOM 74 Viviendas, Juan de Garay, Hipólito Yrigoyen, Güiraldes, FOECYT, Villa del Oeste, Los Cisnes, Vista Linda, 100 Viviendas CGT, Carpincho Macho, macrocentro, Roger Balet y 107 Viviendas, entre otros.

Algunos vecinos indicaron que la interrupción comenzó el viernes; otros hablaron de una semana sin agua. También hubo usuarios que denunciaron problemas de más larga data y cuestionaron que las facturas lleguen con normalidad pese a la prestación deficiente.

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La primera explicación: una bomba fuera de servicio

En diálogo con Radio Libertad, el vocal de Sameep, Rubén Custiniano, explicó que la baja presión y la falta de agua en distintos puntos del Gran Resistencia respondían a un desperfecto mecánico en una bomba de impulsión de gran caudal.

“El problema corresponde a un desperfecto mecánico que tenemos en las bombas de impulsión. El equipo de Electromecánica trabajó durante todo el fin de semana y estimamos que durante la tarde ya estará nuevamente en funcionamiento”, señaló.

Según indicó, el equipo afectado es fundamental para abastecer a gran parte del área metropolitana. La reparación consistía en el armado y montaje final de la bomba para recuperar presión en la red.

Custiniano también sostuvo que el sistema venía de otra emergencia previa: la rotura de un acueducto de 450 milímetros en la zona de Las Piedras, que habría sido dañado durante trabajos de una empresa vinculada a una obra de pavimento. Esa reparación, dijo, demandó varios días por la necesidad de conseguir una pieza especial.

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La segunda versión: intento de robo y falla eléctrica en Barranqueras

Más tarde, Sameep difundió otra explicación vinculada a dos contingencias registradas en el Complejo de Plantas Potabilizadoras de Barranqueras.

De acuerdo con la empresa, el primer episodio ocurrió el domingo por la tarde, cuando un hombre ingresó al sector de transformadores de la Planta N° 3 con intenciones de sustraer barras de cobre de celdas energizadas de media tensión. Esa maniobra habría provocado un cortocircuito que sacó de servicio a las cuatro plantas potabilizadoras.

La interrupción afectó la producción de agua potable para el Área Metropolitana del Gran Resistencia y también para localidades abastecidas por el Primer y Segundo Acueducto.

Luego, durante la madrugada del lunes, se registró otro inconveniente en un tablero eléctrico del muelle de captación de la Planta N° 2. Personal de Secheep intervino para reemplazar un fusible dañado y restablecer el sistema.

El gerente de Producción de Sameep, Aníbal Aquino, sostuvo que ambos hechos impactaron directamente en la producción y distribución. Según explicó, una vez resueltos los problemas eléctricos, el servicio comenzó a recuperarse de manera progresiva.

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Camiones cisterna y normalización progresiva

Mientras avanzaban las reparaciones, Sameep informó operativos de asistencia con camiones cisterna en los sectores más afectados. Durante el fin de semana, la distribución se concentró en barrios de Barranqueras y luego continuó en Puerto Vilelas.

Desde la empresa aclararon que la restitución del servicio no es inmediata, ya que la red debe recuperar presión de manera paulatina hasta alcanzar los distintos barrios. También recomendaron dejar correr el agua algunos minutos cuando vuelva el suministro, debido al posible arrastre de sedimentos en cañerías tras una interrupción prolongada.

Reclamos en medio de aumentos de tarifas

El malestar vecinal se da en paralelo al esquema de aumentos tarifarios de Sameep para 2026. En marzo, la empresa expuso en audiencia pública una actualización que contemplaba una suba inicial del 80% desde mayo y tres incrementos bimestrales posteriores del 17,93%, previstos para julio, septiembre y noviembre.

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Según el esquema presentado, la actualización total hacia fin de año rondaría el 130% en las facturas. La empresa justificó el incremento por el aumento de los costos operativos, la necesidad de sostener inversiones y el peso de insumos dolarizados utilizados para la potabilización.

En aquella audiencia, el presidente de Sameep, Nicolás Diez, aseguró que la tarifa social se mantendría sin modificaciones para los sectores de menores ingresos, personas con discapacidad y usuarios alcanzados por los criterios vigentes.

Sin embargo, entre los usuarios afectados por los cortes, el reclamo apunta a una contradicción concreta: el servicio aumenta, pero la prestación sigue siendo irregular en numerosos barrios del Gran Resistencia.