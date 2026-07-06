Programas provinciales en Chaco: el pago arranca este miércoles y seguirá hasta el 16 de julio

El Gobierno del Chaco confirmó el cronograma de pago de los programas provinciales correspondientes a julio, con acreditaciones que comenzarán este miércoles 8 de julio y se realizarán de manera escalonada en cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH).

Según informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas, los fondos estarán disponibles a través de los canales electrónicos de la entidad bancaria, por lo que los beneficiarios podrán operar con tarjeta de débito, home banking, banca celular y cajeros automáticos.

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Cómo será el cronograma de acreditaciones

El primer pago se realizará el miércoles 8 de julio, con la acreditación del programa Expertos, dependiente del Ministerio de Salud.

El cronograma continuará el miércoles 15 de julio, cuando se depositen las Becas Más Salud, también del área sanitaria, y las Becas Más Gobierno, correspondientes al Ministerio de Gobierno.

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Finalmente, el jueves 16 de julio se abonarán el Programa Más Desarrollo, anteriormente denominado Más Inclusión; el Programa de Reconversión Laboral Canillitas, ambos bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano; y el Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos, del Ministerio de Educación.

Desde la cartera económica provincial señalaron que el esquema "busca ordenar las acreditaciones y facilitar el acceso de los beneficiarios a los fondos, evitando concentraciones innecesarias en las sucursales bancarias".