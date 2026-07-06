Quién era Leandro Bertazzo, el instructor que cayó de un avión en pleno vuelo en Córdoba y murió delante de su alumna

El impactante suceso conmociona a la comunidad aeronáutica de la provincia y, este sábado, Leandro Andrés Bertazzo, un experimentado instructor de vuelo, perdió la vida tras caer al vacío desde un avión Cessna C-150 mientras dictaba una clase en la zona rural de Toledo, departamento Río Segundo. A partir del incidente, la estudiante logró mantener el control del avión, envió un mensaje desde su teléfono para alertar a las autoridades de la escuela de aviación sobre lo sucedido y consiguió aterrizar la aeronave sin inconvenientes, pese a la dramática situación.

Sucedió durante una práctica de vuelo de la escuela Flying Parrot Córdoba, donde Bertazzo trabajaba como instructor desde hacía cuatro años. A saber, la joven que lo acompañaba ya contaba con licencia de piloto privado, pero aún debía completar horas de entrenamiento supervisadas por un instructor.

Ambos volaban con normalidad cuando, en un momento del trayecto, Bertazzo le indicó que continuara pilotando el avión. De acuerdo con la reconstrucción realizada por el director de la escuela, Eduardo Álvarez, el instructor se quitó los auriculares, guardó sus pertenencias, se desabrochó el cinturón de seguridad, abrió la puerta de la aeronave y se arrojó.

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El avión Cessna C-150 en el que Leandro Bertazzo brindaba una clase de vuelo a una alumna de 22 años​

La estudiante logró aterrizar la aeronave tras el trágico episodio ocurrido en Córdoba

Tras el hecho, la estudiante logró conservar el control del Cessna, envió un mensaje desde su teléfono para alertar a la escuela sobre lo ocurrido y dirigió el avión hacia la pista, donde consiguió aterrizar de manera segura. Álvarez despegó en otra aeronave para intentar localizar a Bertazzo. Minutos después encontró el lugar donde había caído y dio aviso a las autoridades. Cuando llegaron los equipos de emergencia, solo pudieron constatar su fallecimiento.

El operativo se desarrolló en un campo cercano a la localidad de Toledo, en el departamento Río Segundo

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Es sabido que Bertazzo había desarrollado gran parte de su carrera en Flying Parrot Córdoba y, alo largo de más de diez años, se formó en la institución, donde obtuvo las licencias de piloto comercial, piloto de transporte de línea aérea (PTLA) e instructor de vuelo. Además había trabajado profesionalmente en Chile.

Desde la escuela destacaron que era un profesional con experiencia y que mantenía buena relación con alumnos y colegas.

Una jornada que había comenzado con total normalidad

En Flying Parrot Córdoba explicaron que nada hacía prever lo ocurrido. Bertazzo había llegado a trabajar con la misma actitud de siempre e, incluso, antes del vuelo con la alumna había realizado otra práctica de reentrenamiento con un piloto sin registrar inconvenientes: "Él llegó, nos saludamos con un abrazo y un beso. Estaba todo bien. Había volado con un alumno antes", recordó Álvarez en declaraciones a Clarín.

Sostuvo además que ningún compañero detectó señales que hicieran sospechar del instructor.

A partir del fallecimiento, el director de la escuela reveló que la institución desconocía un antecedente de la vida personal del instructor. Según afirmó, la familia informó posteriormente que Bertazzo había recibido atención en un instituto neuropsiquiátrico, una situación que nunca había sido comunicada dentro del ámbito laboral.

El cuerpo del instructor fue encontrado en un establecimiento rural del departamento Río Segundo

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"Si bien estamos obligados a suspender un vuelo cuando existe alguna condición que afecte la aptitud para volar, es muy difícil detectar una situación de este tipo si nadie conoce el trasfondo. Estamos todos shockeados", señaló Álvarez.

El caso quedó en manos de la Justicia Federal de Córdoba, que ordenó distintas pericias para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho. Por el momento, los investigadores trabajan principalmente con el testimonio de la alumna, los registros de vuelo y las pericias sobre la aeronave para reconstruir los últimos minutos antes de la tragedia.

MV