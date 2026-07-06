Córdoba tuvo su primer vuelo directo a África: así fue la escala de Ethiopian Airlines en el Taravella

Se trató del primer vuelo que conectó de forma directa a Córdoba con el continente africano, en el marco de un fin de semana que dejó además un fuerte impacto turístico y económico para la provincia. El avión de Ethiopian Airlines tocó suelo cordobés por primera vez en la historia este sábado tras completar el tramo Adís Abeba–Ezeiza–Córdoba y, luego del partido de rugby voló desde el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella sin escalas hacia Johannesburgo con la delegación de la selección de Escocia a bordo.

La operación marcó la primera conexión aérea directa entre Córdoba y el continente africano. Ethiopian Airlines no mantiene una ruta comercial regular hacia la provincia: su único servicio habitual en la Argentina opera desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con conexión a Adís Abeba mediante una escala técnica en San Pablo, Brasil.

El vuelo del sábado respondió, según pudo reconstruir PERFIL CÓRDOBA, a un traslado especial vinculado al cronograma internacional del seleccionado escocés tras su paso por Córdoba.

El contexto deportivo que motivó la escala

El vuelo se explica por la lógica de calendario del rugby internacional. Los Pumas y Escocia protagonizaron el sábado el partido inaugural del recién creado Nations Championship, certamen que reúne a las doce principales potencias del rugby mundial.

El encuentro, jugado ante más de 37 mil espectadores en el Kempes, significó además el regreso de Los Pumas al estadio cordobés, que ya había sido escenario en 2025 del histórico duelo ante los All Blacks por el Rugby Championship.

Tras la derrota ante el equipo argentino, la delegación escocesa continuó su gira hacia Sudáfrica, donde el plantel debía presentarse para instancias posteriores de su temporada internacional. El resto del calendario de Los Pumas sigue con el partido ante Gales, el sábado 11 de julio en San Juan, y ante Inglaterra, el 18 de julio en Santiago del Estero, en la misma ventana del Nations Championship.

El impacto turístico y económico de un fin de semana de rugby en Córdoba

El partido dejó, además del hito aeronáutico, un fuerte movimiento económico para la provincia. Según datos de la Agencia Córdoba Turismo relevados junto al sector privado, la ocupación hotelera en la ciudad de Córdoba y las localidades cercanas alcanzó el 80% durante el fin de semana, con establecimientos de categorías superiores que llegaron al 100% de sus plazas.

El operativo movilizó a unos 18 mil turistas provenientes de distintas provincias del país y el impacto económico del encuentro se estimó en 35 mil millones de pesos.

El antecedente inmediato había sido incluso mayor en volumen. El duelo de 2025 entre Los Pumas y los All Blacks, también en el Kempes, convocó a más de 55 mil espectadores y generó la llegada de entre 30 y 35 mil visitantes, con un impacto económico estimado en 60 mil millones de pesos y una ocupación plena en la hotelería de tres a cinco estrellas.