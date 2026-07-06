Chammas negocia la compra de Ottonello Hnos: y prepara otro paso en su expansión como grupo alimenticio

En el ecosistema empresarial cordobés pocas marcas tienen un recorrido tan largo como Chammas y Ottonello Hnos.. Una nació hace más de 150 años y se convirtió en uno de los grandes emblemas del turismo gastronómico de Córdoba; la otra lleva seis décadas siendo una referencia entre las fábricas de pastas frescas de la provincia. Ahora ambas historias podrían cruzarse.

Según pudo conocer Punto a Punto, Chammas se encuentra en la etapa final de las negociaciones para adquirir Ottonello Hnos., en una operación que, de concretarse, representará una de las novedades empresariales más importantes del sector alimenticio cordobés de este año.

De acuerdo con fuentes del mercado que conocen las conversaciones, el proceso presenta un elevado grado de avance. Restan las últimas instancias del análisis financiero y legal previo al cierre definitivo, aunque las expectativas son que la operación pueda concretarse durante julio o agosto.

“Las empresas están en un proceso avanzado de compra. Yo creo que ya esto se define en los próximos 30 días. Dentro de julio se debería estar definiendo”, comentó a Punto a Punto una fuente que conoce de cerca las negociaciones.

La misma fuente aclaró que, al no estar todavía formalizada la transacción, las partes prefieren mantener reserva sobre el proceso hasta que la operación quede definitivamente cerrada.

Una empresa con historia

Fundada en 1965 por los hermanos Luis y Moisés Ottonello, la compañía logró construir una de las marcas más reconocidas del mercado cordobés de pastas frescas. Con base en barrio San Vicente, llegó a operar dos plantas industriales, más de un centenar de empleados y 17 líneas de producción. Sus ravioles, sorrentinos, capeletis, tapas para empanadas y otras especialidades se consolidaron durante décadas en supermercados y comercios de toda la provincia.

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Aunque en la actualidad la estructura es menor, Ottonello continúa siendo una marca de gran reconocimiento entre los consumidores y mantiene una importante presencia comercial. Precisamente ese valor de marca aparece como uno de los principales activos que despertaron el interés de Chammas.

Según pudo reconstruir Punto a Punto, la intención sería preservar el posicionamiento comercial de Ottonello y potenciarlo con nuevas inversiones industriales, mejoras en la distribución y ampliación de mercados. “Es una marca que está bien metida en los supermercados. Hay que mejorarle varias cosas: algunas máquinas, distribución, comercialización y abrir mercados. En esos puntos quiere enfocarse la gente de Chammas, represente un desafío muy interesante para ellos”, señaló una fuente cercana a la negociación.

Mucho más que alfajores

Desde afuera, la compra podría parecer llamativa. Chammas construyó durante décadas su identidad alrededor del alfajor cordobés y de los productos regionales vinculados al turismo. Sin embargo, puertas adentro, la empresa viene transitando desde hace varios años un proceso de transformación mucho más profundo.

La pandemia fue el punto de inflexión. Con el turismo prácticamente paralizado, el modelo de negocios basado en locales turísticos quedó expuesto a un riesgo que obligó a repensar la estrategia. A partir de entonces comenzó un proceso de diversificación que incluyó profesionalización del management, ingreso al consumo masivo y sucesivas adquisiciones.

Primero fue Elca, posteriormente relanzada bajo la marca Yüka, especializada en productos sin TACC. Más tarde llegó la compra de Lyvián, fabricante cordobés de piononos, bizcochuelos y merengues con cinco décadas de trayectoria. Ahora se sumaría Ottonello. Lejos de ser operaciones aisladas, todas responden a una misma lógica empresarial.

Nota completa: https://puntoapunto.com.ar/chammas-negocia-la-compra-de-ottonello-hnos-y-prepara-otro-paso-en-su-expansion-como-grupo-alimenticio