"No estaría confiando en la policía de Córdoba": la abogada del papá de Agostina Vega aseguró ser amenazada

"He optado por seguridad privada. No estaría confiando al 100% en la Policía de Córdoba". Con esa definición, Fernanda Alaniz, abogada querellante que representa al padre de Agostina Vega, reveló que modificó su rutina tras denunciar que recibe amenazas desde que asumió la representación de la familia en la causa por el femicidio.

En declaraciones a Cadena 3, la letrada sostuvo que los hostigamientos comenzaron desde el momento en que aceptó intervenir en el expediente y aseguró que la situación se agravó a medida que avanzó la investigación.

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"Mientras avanzábamos me llegaron todo tipo de amenazas, implícitas, explícitas, por redes sociales. Me llama mucho la atención que sea yo la que reciba amenazas y hostigamientos, y no el abogado de un defensor. ¿Qué es lo que está incomodando que se mire esta situación?", afirmó.

Alaniz evitó profundizar sobre su situación personal y remarcó que el eje debe seguir siendo el esclarecimiento del crimen de Agostina. "No quiero victimizarme. Acá lo principal es el pedido de justicia por Agostina y que la causa avance como corresponde. Me invitan a callarme, a no seguir, pero hemos investigado todas las hipótesis posibles y avanzamos a paso firme".

La aclaración sobre Ricardo Moreno

También se refirió a las versiones que en los últimos días vincularon al abogado Ricardo Moreno con la causa, luego de los cuestionamientos públicos formulados por la madre de la menor. "No está ni mencionado Moreno en el expediente de Agostina, no está mencionado en ninguna oportunidad".

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La querellante agregó que cualquier persona que considere tener información relevante debe incorporarla por los canales judiciales. "No basta con decirlo públicamente, sino que hay que acercarse a la Fiscalía y aportar las pruebas", sostuvo.