Llaryora sobre los resultados de Córdoba en las pruebas Aprender: "Hay logros que no son fruto del azar"

El gobernador de Córdoba Martín Llaryora festejó los resultados de Córdoba en las pruebas Aprender 2025 al asegurar que "hay logros que no son fruto del azar".

"Hay logros que no son fruto del azar, sino de la convicción de una comunidad que entiende que la educación es la mejor inversión para el futuro de sus hijos. Los resultados de la evaluación nacional “Aprender Primaria 2025” nos llenan de orgullo y, sobre todo, confirman que estamos en el camino correcto", expresó en la red social "X".

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Pruebas Aprender 2025

Córdoba fue una de las cuatro provincias que se posicionó por encima del promedio nacional en las pruebas Aprender 2025.

"Detrás de cada indicador hay miles de docentes cordobeses que, con compromiso y vocación, sostienen todos los días la tarea de enseñar", señaló Llaryora.

Además agradeció "a los directivos, a los equipos escolares y a toda la comunidad educativa; a las familias, que acompañan con esfuerzo; a los intendentes y jefes comunales, que trabajan junto a la Provincia a través de las Coordinaciones Locales de Educación (CLE); y, especialmente, a los estudiantes, que demuestran una vez más que en Córdoba el talento y las oportunidades pueden crecer de la mano".

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"Contexto económico complejo"

"En un contexto económico complejo para nuestro país, estos resultados adquieren un valor aún mayor. Que nuestros estudiantes vuelvan a ubicarse por encima del promedio nacional refleja el impacto de las transformaciones que venimos implementando, de políticas educativas innovadoras, basadas en la planificación, la inversión y la mejora continua", sostuvo el mandatario cordobés.

"Este desempeño es la expresión de una Córdoba que no improvisa. Es el resultado de una gestión que transforma las aulas con más tecnología, innovación, inversión educativa, pedagógica, capacitación docente e igualdad de oportunidades, para que cada estudiante pueda desarrollar todo su potencial y afrontar los desafíos del futuro", remarcó.

"Cuando la educación es prioridad, los resultados llegan", cerró Llaryora.

JMP