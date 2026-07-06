Córdoba envió una brigada de élite a Venezuela tras el terremoto: 32 rescatistas especializados viajaron para la misión humanitaria

Córdoba puso en marcha uno de sus equipos de respuesta ante emergencias más especializados para colaborar en el operativo internacional de asistencia tras el terremoto registrado en Venezuela. La Brigada USAR Córdoba (Urban Search and Rescue) partió este sábado desde Villa María para incorporarse al contingente argentino que participará de las tareas de búsqueda y rescate en zonas afectadas por el desastre.

Antes de viajar hacia la Base Aérea Militar El Palomar, donde se concentrarán las brigadas activadas por el Gobierno nacional, la delegación fue despedida por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

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La misión cordobesa está integrada por 32 brigadistas con formación específica en rescate urbano en estructuras colapsadas. El equipo incluye especialistas en búsqueda técnica, rescate, atención médica prehospitalaria, medicina veterinaria, logística, comunicaciones, coordinación operativa y binomios caninos entrenados para localizar personas atrapadas.

Qué es la Brigada USAR Córdoba

Las brigadas USAR (Urban Search and Rescue) son equipos preparados para intervenir en escenarios de alta complejidad, como edificios derrumbados por terremotos, explosiones o colapsos estructurales. Su trabajo se desarrolla bajo los protocolos internacionales de INSARAG, el sistema impulsado por Naciones Unidas para coordinar operaciones de búsqueda y rescate en emergencias de gran magnitud.

Además del personal especializado, la delegación cordobesa transporta equipamiento técnico certificado para operar en este tipo de situaciones, donde el tiempo resulta determinante para encontrar sobrevivientes.

"Cada minuto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte"

Durante la despedida oficial, Quinteros destacó el nivel de preparación alcanzado por el equipo provincial. "Cuando una brigada USAR se activa, no solo viajan rescatistas; viajan años de capacitación, profesionalismo, experiencia y vocación de servicio. Córdoba tiene el orgullo de contar con un equipo preparado para intervenir en algunos de los escenarios más complejos que puede enfrentar una persona, donde cada minuto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte."

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El ministro sostuvo además que la convocatoria representa un reconocimiento al trabajo realizado por la provincia en materia de gestión de emergencias.

"Que Córdoba haya sido convocada para integrar esta misión humanitaria habla del nivel de profesionalismo alcanzado por nuestros equipos de rescate. Nuestros brigadistas representan los mejores valores de solidaridad, compromiso y servicio público."

La delegación ya viaja hacia Venezuela

Tras la concentración en la Base Aérea Militar El Palomar, el contingente argentino emprenderá viaje hacia Venezuela para integrarse a las tareas de asistencia internacional coordinadas luego del sismo.

Antes de la partida, Quinteros despidió a la brigada con un mensaje de reconocimiento. "Representan con orgullo y de la mejor manera a Córdoba y a la Argentina. Les deseamos una misión segura y el mayor de los éxitos en esta tarea profundamente humanitaria."