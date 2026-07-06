Se accidentó, lo internaron, su familia no sabe dónde está y denuncia irregularidades en la investigación

Jorge Alejandro López (52) desapareció el 3 de marzo de este año -aparentemente- tras abandonar el Hospital Regional de Villa Dolores donde fue internado luego de sufrir un traumatismo de cráneo. Sus familiares cuestionan el accionar del centro de salud y aseguran que la investigación estuvo marcada por demoras, sesgos discriminatorios, falta de información y obstáculos para acceder a la causa.

Hoy se cumplen 126 días de la desaparición de López y el interrogante sobre qué ocurrió y dónde está continúa sin respuesta. Desde entonces, no existen rastros de su paradero y la causa judicial sigue envuelta en incertidumbre.

El expediente a partir de la denuncia de su desaparición está a cargo de María Eugenia Ferreyra, titular de la Fiscalía Múltiple del 2° turno de Villa Dolores.

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Según la reconstrucción realizada por la familia -querellante en el expediente, con el patrocinio de Germán Romero Marcón-, el domingo 1 de marzo López cayó de la bicicleta cuando se dirigía junto a uno de sus hijos hacia un almacén ubicado a unos cuatro kilómetros de su domicilio. El impacto le provocó un traumatismo de cráneo, por lo que fue trasladado al Hospital Regional de Villa Dolores.

De acuerdo con la presentación judicial realizada por sus hijos, alrededor de las 17 de ese día habría recibido el alta médica. Sin embargo, la familia sostiene que esa constancia no figura en la historia clínica y afirma que posteriormente presentó episodios de desorientación y desvanecimientos compatibles con un cuadro neurológico que requería seguimiento especializado.

La última vez que un familiar tuvo contacto con López fue durante la madrugada del lunes al martes, cuando su hijo Valentín permanecía junto a él en el hospital. Horas más tarde, el martes por la mañana, su nuera llegó al establecimiento para relevar el cuidado y, según denuncian, fue informada por personal de seguridad de que el paciente "se había escapado" del hospital. Esa misma versión habría sido reiterada por enfermeros, sin que previamente se hubiera notificado a la familia. Por eso, los querellantes califican los hechos investigativos como irregulares.

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Cuestionamientos al centro de salud

Los familiares sostienen que Jorge López abandonó el hospital sin un alta médica válida, sin controles y pese a presentar un cuadro neurológico que comprometía sus facultades. También denuncian que, al ingresar a la habitación donde permanecía internado, encontraron el lugar ya acondicionado, sin elementos que permitieran reconstruir qué había ocurrido.

Según la querella, la propia médica tratante tomó conocimiento de la desaparición recién cuando la familia preguntó por el paciente y manifestó que debía ser evaluado por neurología debido a su estado de salud.

Con el correr de los días, aseguran, comenzaron a recibir versiones contradictorias sobre la evolución clínica de López e incluso sobre la medicación que habría recibido durante su internación.

Demoras y críticas a la investigación

La familia también cuestiona el desarrollo de la investigación judicial. Afirma que el pedido oficial de búsqueda fue difundido públicamente casi dos meses después de la desaparición y sostiene que durante las primeras semanas no se activaron con la rapidez necesaria los protocolos previstos para estos casos.

En el escrito presentado ante la Justicia, los familiares aseguran que en los primeros días escucharon expresiones que minimizaban la gravedad del caso, bajo la hipótesis de que López regresaría por sus propios medios, que solía emborracharse y que aparecería en algún bar. Consideran que esa interpretación desvió recursos y demoró medidas que podían resultar decisivas.

Además, denuncian que la reserva del expediente les impide conocer las actuaciones realizadas, controlar las medidas investigativas y aportar información que consideran relevante para orientar la búsqueda. La Fiscalía mantiene la causa con carácter de reservada a pesar de que no hay personas detenidas ni imputadas.

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Una búsqueda sostenida por la familia

Los allegados a López aseguran que sostuvieron la búsqueda prácticamente con recursos propios. Relatan que recorrieron caminos y zonas rurales en vehículos particulares, motocicletas, caballos e incluso a pie, ante la falta de respuestas concretas sobre el avance de la causa.

También afirman que algunos operativos de búsqueda fueron conocidos primero por los medios de comunicación antes que por ellos, pese a que la Fiscalía había manifestado que serían informados previamente.

PERSONA DESAPARECIDA. La foto pertenece a Jorge Alejandro López y fue publicada en el sitio oficial de Sifebu.

Qué informó la Fiscalía

En un comunicado del Ministerio Público Fiscal, de hace dos meses, no se menciona nada sobre la internación de López. El organismo señaló que fue visto por última vez en la intersección de Av. Belén y López y Planes de barrio Parque de Villa Dolores, el 3 de marzo a la siesta.

También informó que equipos técnicos analizaron imágenes de domos y cámaras en la ciudad, se solicitó la colaboración del Duar, Etac, Bomberos y otras divisiones de investigadores de la regional San Javier.

Dijo que se hicieron rastrillajes desde el punto 0, con canes, brigadas motorizadas, buzos tácticos en canales de la zona noroeste y oeste de la ciudad.

Actualmente la búsqueda de Jorge Alejandro López se encuentra publicada en el Sistema Federal de Búsqueda de Personas desaparecidas y extraviadas (Sifebu) que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.

A cuatro meses y cuatro días de la desaparición, no se sabe absolutamente nada y la familia no puede acceder al expediente para verificar qué medidas se tomaron efectivamente para buscarlo.