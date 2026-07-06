El intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, confirmó que desde este lunes arranca el cierre de calles con el sistema de portones como medida de prevención contra la inseguridad en dos barrios de la ciudad de Sierras Chicas.

“Los vamos a empezar a poner en funcionamiento esta noche, en principio si está todo en condiciones, que creemos que sí, así que hoy sería el arranque”, explicó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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Portones en Villa Allende

Además aclaro que son “para dos barrios en particular (Lomas Sur y Pan de Azúcar), que son aquellos barrios en los que ya se hizo el registro de oposición, ya instalamos las cámaras nuevas, en los que ya pudimos hacer todos los pasitos que tenemos previstos en relación a nuestro plan de seguridad”.

“Acá lo que hay que tener en cuenta es cómo es cada barrio y cada ciudad, pero cada barrio tiene su forma, tiene sus cuestiones, tiene sus accesos, entonces no se puede implementar en todos los barrios. La idea es implementarlo en los barrios donde lo sugerimos desde el primer minuto, nada más que ahora vamos a empezar por dos de esos ocho barrios. Y después otros barrios de la ciudad, en algunos se podrá, en otros no se va a poder”, precisó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez y Eduardo Andere.

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En qué horario cerrarán las calles

Cornet señaló que “el horario (de cierre) es de diez de la noche a seis de la mañana y no va a quedar una consigna policial en los portones”.

“Porque justamente la idea de los portones es una solución de bajo costo en relación a lo que significa el costo de la presencia física. Entonces va a estar solo el portón y después están las cámaras dentro del barrio y en los puntos donde queda abierto el barrio, los accesos que quedan abiertos. Y por supuesto continuamos con los rondines de siempre, pero esos son los de siempre, los que solemos tener”, detalló.

También indicó que “el barrio no queda cien por ciento cerrado”. “Vos al barrio podés entrar y salir las veinticuatro horas, en todo momento. Entonces, si vos tenés una urgencia, vos tenés todos los accesos principales a menos de una cuadra o dos cuadras de tu casa, o sea, la casa que está más alejada de un acceso principal está a una cuadra, o dicho de otra forma, al que más lo alejamos de un acceso principal, lo alejamos a una cuadra y medio, dos. Por lo cual nadie está privado de entrar y salir”, puntualizó.

“Si vos tenés un barrio donde vos podés acceder por 20 lugares, por 20 calles, y le cerraste 13, te quedan 7. Entonces, en nuestro control preventivo, que es el rol que tenemos los municipios en relación a la seguridad, porque nosotros no somos responsables de la seguridad, entonces en ese rol preventivo se nos facilita muchísimo la tarea”, insistió el intendente.

“Lo cual no quiere decir que todo esto sea infalible, no, y no lo va a ser, pero por lo menos debería mejorarnos a nosotros nuestro rol preventivo en términos de seguridad”, concluyó Cornet.