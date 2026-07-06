Otro temblor sacudió a Córdoba: se percibió en Río Cuarto

Un temblor de 2,4 grados de magnitud sacudió este domingo a Córdoba a la 19.58, informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

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Temblor en Córdoba

El epicentro estuvo ubicado a 42 kilómetros al noreste de Sampacho y 86 kilómetros al norte de Vicuña Mackenna.

La profundidad fue de 16 kilómetros, la latitud de -33.146 y la longitud de -64.382.

Intensidad

Además fue de intensidad de II a III (sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios) en Río Cuarto.

No se reportaron daños materiales ni heridos.

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Temblores en Córdoba

Además es el sexto temblor que se registra en la provincia de Córdoba en lo que va del mes de julio.

El más fuerte se registró el pasado miércoles 1 de julio con 4 grados de magnitud. El epicentro de ese movimiento sísmico estuvo ubicado a 30 kilómetros al sudoeste de Deán Funes, 55 kilómetros al norte de La Falda y 77 kilómetros al este de Serrezuela.

JMP