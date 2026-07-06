Escándalo en el aeropuerto de Córdoba: Arajet canceló un vuelo a Punta Cana y dejó a 200 pasajeros sin respuestas

La cancelación de un vuelo directo entre Córdoba y Punta Cana dejó este lunes a cerca de 200 pasajeros varados en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella. Según los viajeros, la aerolínea Arajet modificó la información brindada durante la mañana: inicialmente comunicó que el servicio sería reprogramado y, horas más tarde, confirmó que el vuelo no partiría.

La falta de una alternativa inmediata obligó a varios pasajeros a reorganizar por su cuenta un viaje que ya tenían contratado. De acuerdo con testimonios difundidos por Mitre Córdoba, algunos compraron nuevos pasajes en otras aerolíneas para no perder las reservas de alojamiento y el resto de los servicios previstos en Punta Cana. En algunos casos, el costo adicional alcanzó los $5 millones.

Entre los afectados había pasajeros que habían viajado desde distintas localidades del interior provincial para abordar el vuelo. Algunos llegaron desde el sur de Córdoba después de recorrer varias horas por ruta con el objetivo de iniciar sus vacaciones.

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La espera se extendió durante buena parte de la jornada sin que, según denunciaron los pasajeros, la empresa informara una solución concreta sobre la continuidad del viaje. Tras varias horas de reclamos, los viajeros comenzaron a retirarse de la terminal aérea sin una nueva fecha de salida confirmada.

Arajet opera la ruta directa entre Córdoba y Punta Cana desde diciembre del año pasado, una conexión incorporada para ampliar la oferta internacional desde el aeropuerto cordobés. Hasta el momento, la compañía no informó públicamente los motivos de la cancelación del vuelo de este lunes.