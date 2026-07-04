Pruebas Aprender: solo cuatro provincias superaron el promedio nacional

Los resultados de las Pruebas Aprender 2025 dejaron un escenario con luces y sombras para el sistema educativo argentino. Mientras el Gobierno destacó la mejor performance en Lengua de la última década, los datos desagregados muestran que apenas cuatro provincias lograron ubicarse por encima del promedio nacional y que persisten profundas brechas educativas entre jurisdicciones y sectores sociales.

Las Pruebas Aprender evaluaron en 2025 a cerca de 750.000 estudiantes de sexto grado de más de 20.000 escuelas de todo el país y registraron una participación récord: respondió el 95% de los establecimientos y el 84% de los alumnos convocados. Los resultados constituyen el principal diagnóstico sobre el estado de los aprendizajes en la educación argentina y sirven de base para el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad educativa.

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Al diagnóstico se suma otro dato que encendió las alarmas entre especialistas, incluso los alumnos argentinos pertenecientes a los sectores de mayor nivel socioeconómico obtienen resultados inferiores a los de estudiantes con características similares en los países desarrollados, lo que evidencia que el problema trasciende la pobreza y alcanza al conjunto del sistema educativo.

El Ministerio de Capital Humano informó días atrás que el 76,9% de los estudiantes de sexto grado alcanzó los niveles "satisfactorio" o "avanzado" en Lengua, el mejor registro de los últimos diez años y un avance de 10,5 puntos respecto de la evaluación realizada en 2023. Además, el porcentaje de alumnos por debajo del nivel básico descendió del 11,9% al 4,9%. En Matemática, en cambio, las mejoras fueron mucho más limitadas y aproximadamente la mitad de los estudiantes continúa sin alcanzar los desempeños esperados.

Las provincias que lideran los resultados y la brecha que preocupa

El análisis por jurisdicciones muestra que solo Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Formosa lograron ubicarse por encima del promedio nacional tanto en Lengua como en Matemática, consolidándose como las provincias con mejores desempeños del país. El resto de las jurisdicciones quedó por debajo de esos niveles, con diferencias significativas entre unas y otras.

¿Evaluar para qué? El sentido de las pruebas Aprender

Uno de los casos destacados es Mendoza, que presentó sus resultados antes que el resto de las provincias y mostró el mejor desempeño de los últimos 13 años. Allí, el 78,5% de los alumnos alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en Lengua, frente al 76,9% registrado para el promedio nacional. Según las autoridades provinciales, los avances responden al trabajo sostenido en alfabetización y al monitoreo permanente de los aprendizajes desde los primeros años de escolaridad.

Sin embargo, el dato que más preocupa a los especialistas no es únicamente la diferencia entre provincias, sino la comparación internacional.

Un análisis elaborado a partir de las evaluaciones muestra que los estudiantes argentinos de mayor nivel socioeconómico obtienen resultados inferiores a los alcanzados por alumnos de igual condición en los países desarrollados. En otras palabras, pertenecer al sector más favorecido en Argentina ya no garantiza desempeños competitivos a escala internacional.

Más de 750.000 alumnos de todo el país se evaluaron a las Pruebas Aprender

El diagnóstico también revela que las desigualdades educativas siguen siendo muy marcadas. Los alumnos de contextos vulnerables presentan los peores resultados, pero la distancia con los sectores de mayores ingresos tampoco alcanza para acercarse a los estándares observados en los sistemas educativos más avanzados. Esa situación lleva a especialistas a advertir que el desafío ya no consiste únicamente en reducir la inequidad, sino en elevar el nivel general de aprendizaje.

Otro aspecto destacado por los informes es que las mejoras observadas en Lengua no encuentran un correlato en Matemática, área que continúa siendo el principal punto crítico del sistema educativo. Desde hace más de una década los desempeños permanecen prácticamente estancados y alrededor de la mitad de los estudiantes de primaria no alcanza los conocimientos esperados para su grado.

RG/AF