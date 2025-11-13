Más de 750.000 alumnos de todo el país se evaluaron a las Pruebas Aprender.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, llevará adelante el operativo Aprender 2025, en todas las escuelas primarias del país, donde se evaluaron a 750.000 estudiantes.

Los alumnos de 6.º grado participarán de la evaluación que permitirá conocer los aprendizajes alcanzados en las áreas de Lengua y Matemática.

La prueba es de carácter censal y se desarrollará de manera anónima en todas las jurisdicciones del país. Además de responder preguntas de Lengua y Matemática, los estudiantes completarán un cuestionario de contexto, que busca obtener información sobre las condiciones y los entornos en los que se estudia y aprende.

Los docentes y directivos de las secciones evaluadas también participarán de la evaluación completando cuestionarios de contexto.

Aprender es el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes y de sistematización de información sobre las condiciones en las que estos se desarrollan.

El objetivo es generar evidencia que contribuya al análisis, la reflexión y la toma de decisiones orientadas a garantizar el derecho a la educación en todos los rincones del país.