Bornoroni y Juez se mostraron juntos tras el sismo por el efecto Santilli

La designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete de la Nación no sólo oxigenó al gobierno de Javier Milei, sino que disparó un efecto dominó que en Córdoba se sintió con fuerza.

En el Centro Cívico no ocultaron su satisfacción por la designación. La sintonía fina entre Santilli y el gobernador Martín Llaryora no es nueva; arrastra el componente generacional de los tiempos compartidos de militancia en la Juventud Peronista durante la década de 1990. Incluso, el mandatario cordobés viajó especialmente a la asunción y se fotografió en Balcarce 50 junto a los gobernadores más cercanos al Gobierno.

Fue el propio ministro de Gobierno provincial, Manuel Calvo, quien le puso voz oficial al beneplácito desde el Panal: “Es un paso hacia adelante. El Gobierno ha salido de una dificultad que tenía y la presencia de los gobernadores habla claramente del diálogo que se está construyendo”, aseguró en diálogo con Punto a Punto Radio.

Sin embargo, las alarmas se encendieron con las palabras del jefe de Bloque en Diputados de LLA, Gabriel Bornoroni, quien no solo ratificó que trabajarán por la reelección de Milei, sino que aseguró que La Libertad Avanza tendrá su propio candidato a gobernador.

Ante este escenario de reordenamiento, la reacción más contundente y vehemente provino del líder del Frente Cívico, Luis Juez. El senador nacional, fiel a su estilo, volvió a remarcar su preocupación por la idea de un pacto subterráneo, algo que ya venía sugiriendo. Incluso, tal vez, su escenario más temido, algo que para Juez se repite cada cuatro años, principalmente, porque los intereses de los gobiernos nacionales pueden encontrar puntos en común con las Provincias, no sólo con Córdoba.

El líder del Frente Cívico interpreta que un eventual entendimiento entre el esquema de Milei y el cordobesismo de Llaryora intenta dejarlo fuera de juego, una hipótesis que lo coloca en pie de guerra.

Es por eso que en la jornada de ayer, el propio Bornoroni intentó calmar las aguas. En sus redes sociales compartió una foto junto con Juez, en el marco del almuerzo realizado en la Bolsa de Comercio de Córdoba, encuentro en el que disertó el actual Presidente de YPF, Horacio Marín. “Con Luis Juez por escuchar a Horacio Marín en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Córdoba será protagonista de esta nueva Argentina que estamos construyendo. Estoy convencido de eso”, escribió el dirigente libertario, buscando alejar fantasmas.

Horacio Marín mano a mano: su plan para YPF, el impacto de Vaca Muerta y los planes para Córdoba

De Loredo toma distancia

Una mirada distinta es la que presenta el entorno de Rodrigo de Loredo. El exdiputado nacional sigue el minuto a minuto de la crisis con extrema atención, pero desde su entorno directo descartan de plano la “incomodidad” y el dramatismo que expresa el juecismo. Lejos de la desesperación, en el deloredismo prima el pragmatismo.

Los estrategas de la UCR aseguran que los números propios que manejan les sonreirán. Aseguran que, aún en un escenario de fragmentación de tres vías —donde compitan el peronismo, los libertarios puros y un esquema opositor tradicional—, las encuestas lo ubican como el ganador pero ya con un escenario más riesgoso que si toda la oposición se reuniera para enfrentar al oficialismo provincial.

De esta manera, con la llegada de Santilli, hay nuevas cartas en la mesa y nadie quiere quedarse afuera del juego.