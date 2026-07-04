Cris Morena: “El arte sana, salva y nos da libertad”

Para quien haya disfrutado con cualquiera de sus exitosas creaciones a lo largo de su carrera, dialogar con Cris Morena es activar de inmediato la memoria emotiva. Sin embargo, en el universo de la prestigiosa productora la mirada jamás se queda anclada en el pasado; su motor siempre está puesto en el futuro y principalmente enfocada en el semillero inagotable de talentos.

Con la premisa de gestar nuevos artistas, Morena desembarca en Córdoba con Otro Mundo, su propia escuela en donde los participantes —de entre 8 y 15 años— trabajarán en los teatros Real y San Martín junto a profesionales del staff certificados en distintas disciplinas artísticas, explorando coreografías, interpretación y canciones del universo de la serie Margarita.

En diálogo con Perfil Córdoba, Cris Morena habló de sus nuevos proyectos enmarcados en situaciones difíciles de su vida íntima y remarca la necesidad de devolverle la magia, el juego y la pasión a los procesos educativos. Además, dejó en claro su preocupación por el mal uso de pantallas en la niñez.

“Hace 6 años tenemos este espacio llamado Otro Mundo, un proyecto que nos llevó tiempo armar y un lugar increíble de aprendizaje. Siempre repito que el arte sana y salva, y es parte de esto. Ahora decidimos empezar a llevarlo a lugares interesantes de Argentina y de otros países para que puedan saborear lo que hacemos, aunque sea en tres días plenos y profundos”, indicó. “Es una experiencia donde van a vivir el valor de armar algo que tiene que ver con el universo de Margarita, en teatros fabulosos como el San Martín y el Real”, agregó.

—¿Con qué se van a encontrar los niños en esos tres días?

—Juegan muchísimo, que para mí es fundamental. Y cuando digo juegan no es que se ponen a jugar al elástico, sino que juegan a partir de sus propias creaciones. Son tres días de gloria. Elegimos teatros muy importantes porque nos gusta que se puedan expresar teatralmente. Cada año tomamos un concepto importante en la academia: este año estamos abocados a la paz. Profundizamos eso a través de su mundo musical, que además incluye canciones divinas de otros proyectos míos y por supuesto varias sorpresas.

—Viene trabajando con chicos de esa franja de edad desde siempre. ¿Cambió la manera de comunicar?

—La pureza de la niñez, el juego y la pasión de un niño no cambian nunca. Lo que cambia es que hoy se motivan desde otros lugares, algunos no tan santos como las redes sociales, que en general no son las apropiadas para un chico de menos de 15 años y te diría que de algunos años más tampoco. Creo que a nuestro sistema educativo actual le falta mucho juego, le falta el aprendizaje apasionado de algo, el conocerse a uno mismo y el hecho de que haya magia en el proceso educativo. Nosotros en la academia somos pura magia. Otro Mundo es un espacio muy mágico y es un legado que quiero dejarle a la Argentina y a toda la gente que me sigue desde hace tantos años.

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—La noto muy enfática contra las redes sociales.

—Creo que hay un manejo de las redes que es bastante negativo. Te habla alguien que no usa redes de forma personal; no tengo redes propias. Sí tenemos la cuenta de Instagram de la academia, pero no soy amante para nada de las redes ni del tiempo de rosca que pasa la gente ahí metida. Me da pena que las redes suplan al juego de los seres humanos. Me hace sentir triste revisar y ver a un chico encerrado en su habitación tres horas con un aparato; ni siquiera está jugando. Muchos creen que su hijo está feliz en su cuarto y los chicos ya casi no salen a la calle.

—Le ha tocado vivir momentos difíciles. ¿De dónde saca la fuerza para seguir creando y generando proyectos?

—La verdad, no lo sé. Soy una enamorada total de la vida, de la naturaleza y de la creación. Siento que lo que hacemos los artistas es cocrear permanentemente. Me conecto mucho con mis sentimientos, con las emociones y la pasión. Me apasiona la risa, la alegría, el llanto, todo lo que haga que al ser humano le pasen cosas positivas. Eso es lo que me permite pensar que hay otros planos; que en esos otros planos los seres amados nos están escuchando, protegiendo y están con nosotros. El ser humano se agarra de algo para sobrevivir a dolores muy profundos. Mi vida fue difícil y complicada, nunca hablé de eso en forma diaria, pero no fue una cosa fácil. Lo que sí tuve siempre fue una enorme posibilidad de juego. Entiendo que aquello que no está, está a veces más presente que el ser que nosotros llamamos vivo.