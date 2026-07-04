Horacio Marín mano a mano: su plan para YPF, el impacto de Vaca Muerta y los planes para Córdoba

La Bolsa de Comercio de Córdoba fue el escenario de una nueva edición de su Ciclo de Coyuntura, un encuentro que reunióc al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín. Tras su exposición frente a los empresarios que colmaron el salón, Marín dialogó con un pequeño grupo de periodistas entre los que se encontraba Perfil Córdoba, y allí brindó detalles del plan de ampliación de la empresa para los próximos años y entre las novedade que dejó sorprendió al anticipar que están cerca de concretar un innovador proyecto para que algunas estaciones de la red tengan la posibilidad de emitir películas.

Marín fue tajante al señalar que la Argentina dejó atrás dos décadas de estancamiento para ingresar en un ciclo de expansión donde el desafío ya no es disputar participación de mercado, sino producir y exportar a gran escala. Bajo la premisa de que "por cada tres barriles adicionales, dos se van a exportar", el ejecutivo detalló que el crecimiento de Vaca Muerta traccionará de manera directa a sectores clave como la metalmecánica, la construcción, la tecnología y la logística de todo el territorio nacional.

"YPF tiene foco en generar valor, en la excelencia, en la meritocracy y en un crecimiento para generar una compañía que va a crecer más de cuatro veces de lo que era. También un cambio tecnológico que es abrumador, si uno ve todo lo que se hizo en YPF te quedas con la boca abierta", destacó.

Marín brindó detalles sobre las metas de rentabilidad de la petrolera, el salto cuantitativo en la demanda de mano de obra y los planes específicos de infraestructura comercial —incluyendo el desembarco del formato "Black"— que impactarán directamente en la provincia de Córdoba.

-¿Qué números de crecimiento manejan para los próximos años?

-Si se da lo que estamos proyectando es que entre directos e indirectos en la industria que quedan como constantes se hablan de los 40.000. El desarrollo de infraestructura, sobre todo el de Argentina GNL, es tan grande que genera otro pico de 45.000, pero eso son menos años, unos 4 o 5 años porque es el tiempo de desarrollo de la infraestructura. Creemos que hay una perspectiva de 90.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos años vinculado a esto. A todo el desarrollo Vaca Muerta, incluido el GNL.

-Se perciben muchos cambios en la fisonomía y los servicios de las estaciones de servicio de YPF. ¿Qué es lo que están encarando desde esa perspectiva comercial?

-Hicimos una transformación de toda la cadena y mucho en las estaciones de servicio... el cambio en la limpieza es extraordinario. Estoy siempre pensando... en siempre ir generando calidad para el consumidor, de cambiar los productos, de hacer productos de más calidad. Creo que McDonald's es una empresa muy fuerte. Nuestro foco es excelencia en todo y en una Full con excelencia y calidad. La Full es la imagen de YPF, es lo que yo llamo la "Argentina al palo". Además, destacó la capacidad logística: Somos los que tenemos el mejor sistema de logística. Tenemos muchísimos camiones. Con los camiones podemos ir a la luna de vuelta todos los días, estamos continuamente viendo cómo mejorar la calidad, la tecnología, que la gente se sienta bien.

-¿Tenés previsto cuál va a ser la YPF Black de Córdoba?

-La idea que hemos impuesto es que al menos tengamos una Black por provincia y seguramente Córdoba es una provincia importante. Va a haber más de una. Puede haber de las dos cosas [en ruta o en ciudad]. Depende de la magnitud de ventas de combustible. McDonald's es una inversión importante para ellos, no la hace YPF, está funcionando muy bien y estamos muy contentos.

El cine llega a las estaciones y debuta el formato "Black"

En el marco de la renovación integral de la experiencia del cliente y la búsqueda constante de valor y tecnología, la compañía avanza en una fuerte diversificación de su propuesta de servicios en ruta y áreas urbanas. En esa línea, Horacio Marín adelantó que se encuentra cerca de concretarse un ambicioso proyecto para que determinadas estaciones de servicio de la red incorporen la posibilidad de emitir películas. Esta iniciativa busca transformar los puntos de carga estratégicos en verdaderos espacios de entretenimiento y confort multiservicio.

Este proyecto recreativo se acoplará de manera directa al desembarco del nuevo concepto de estaciones YPF Black,que son la apuesta de máxima gama de la petrolera estatal. Este formato premium está diseñado exclusivamente para aquellas bocas de expendio que registran los mayores volúmenes de venta de combustibles del país. Las estaciones "Black" se diferencian por un estándar superior en infraestructura, máxima velocidad y tecnología de carga, criterios de limpieza ultra exigentes y alianzas comerciales de primer nivel con grandes marcas internacionales como McDonald's.