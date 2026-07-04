Galarza Fonda: el motor de Paraguay que se forjó en Talleres

En Norteamérica se disputa la Copa del Mundo de las estrellas. No hay dudas de que Lionel Messi, Mbappé, Harry Kane, Vinicius Juniors, Michael Olisse, Erling Haaland son los grandes destacados. Pero también es el Mundial de las revanchas y uno de los grandes casos es el de Matías Galarza Fonda. El mediocampista de la Selección de Paraguay fue la gran figura en la eliminación a la poderosa Alemania y el baluarte en las esperanzas para enfrentar a la imparable Francia en octavos de final.

Aunque su presente lo sitúa en la élite global, su crecimiento no se explica sin los cimientos que construyó mientras vestía la camiseta de Talleres.

La victoria paraguaya ante el combinado germano no fue solo una cuestión de entrega colectiva; fue la noche en la que Galarza Fonda se “recibió de jugador de Mundial”, según las emotivas palabras de su entrenador, Gustavo Alfaro. En una batalla táctica sin cuartel, Galarza Fonda fue el encargado de darle dinámica y criterio a un equipo que resistió con hidalguía.

No solo asistió a Julio Enciso con un centro preciso a los 42 minutos para el primer gol, sino que se dio el lujo de tirarle un caño a la estrella del Bayern Munich Jamal Musiala y convertir su penal en la tanda de definición.

Sus números en los 120 minutos de juego ante los teutones hablan de un despliegue total: 47 toques de pelota, 10 recuperaciones y 10 duelos ganados sobre 19 disputados. Para Alfaro, su actuación fue la de un jugador “distinto”.

Córdoba: el trampolín.

Para entender este presente, es imperativo retroceder a agosto de 2023, cuando Galarza Fonda llegó a Talleres.

Llegó al club de barrio Jardín procedente del Vasco da Gama de Brasil y transformó su potencial en una realidad tangible. Durante su etapa en la institución cordobesa (2023-2025), disputó un total de 68 partidos oficiales, marcando 5 goles y entregando 2 asistencias.

En el ‘Matador’ sumó minutos, experiencia y se consolidó como una pieza fundamental del esquema táctico, al destacar por su despliegue y técnica en la zona de volantes. El club identificó rápidamente su versatilidad: un jugador con capacidad para trabajar la presión defensiva, destreza en la creación y facilidad para las asociaciones colectivas en ataque.

Su paso por Córdoba fue coronado con la obtención de la Supercopa Internacional, marcando su primer gran hito en el fútbol argentino.

El contraste en Núñez.

El éxito en Talleres motivó a River a desembolsar cerca de cuatro millones de euros por el 70 por ciento de su pase a mediados de 2025. Sin embargo, la adaptación al club porteño fue esquiva. El volante guaraní apenas disputó 14 partidos en el ‘Millonario’, donde no logró marcar goles y mostró un rendimiento de irregular para abajo. Esto derivó en un préstamo al Atlanta United de la MLS de Estados Unidos donde, tras no cumplir con los minutos estipulados para una compra obligatoria, se generó un manto de duda sobre su destino.

Hoy, la situación es paradójica. Mientras brilla en el Mundial, en Buenos Aires lo espera el Predio Cantilo para entrenar con el grupo de jugadores apartados de River. Desde las oficinas de Núñez ya se habla de una tasación de 45 millones de dólares para una transferencia definitiva, una cifra que refleja su nuevo estatus internacional, a pesar de tener una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares en un contrato vigente hasta 2029.

Con el interés del Palmeiras de Brasil y la posibilidad de que el Atlanta United renegocie su estadía, el futuro de Matías Galarza Fonda es una de las grandes incógnitas del mercado.

En barrio Jardín están atentos, porque todavía posee un porcentaje de su pase. Y también siguen de cerca los pasos de Galarza Fonda y destacan en el club que la Selección de Paraguay, que está haciendo historia, tiene mucho vínculo con Talleres. Es que más allá del volante referenciado, también en el plantel paraguayo están Ramón Sosa y Andrés Cuba, que tuvieron un destacado paso por el ‘Matador’. Y, por supuesto: Alexander Maidana.

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Maidana.

El lateral izquierdo de 20 años llegó este año a Talleres luego jugar en Guaraní de su país. En el primer semestre en la T, Maidana tuvo muy buenos partidos que lo llevaron a la cita ecuménica.

En el Mundial, el juvenil defensor de Talleres fue titular ante Australia e ingresó en el segundo tiempo del juego ante Turquía.