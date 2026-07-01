Córdoba palpita el debut de Los Pumas: un evento internacional que moverá más de $50.000 millones

Este miércoles se realizó en la Sala de Conferencias del Estadio Mario Alberto Kempes la presentación oficial del partido que disputarán Los Pumas y Escocia, correspondiente a la primera fecha de la Nations Championship 2026. A pocos días del encuentro, que tendrá lugar el próximo sábado desde las 16:10, autoridades provinciales y referentes del sector compartieron los principales detalles del evento.

La mesa de presentación reflejó la articulación institucional del evento con la presencia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el presidente del COSEDEPRO, Marcelo Frossasco; el secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, Héctor Campana; el presidente de la Unión Cordobesa de Rugby, Fernando Pérez; y el CEO de BS Group, Rodrigo Escribano.

Tras el histórico marco vivido en 2025 durante el encuentro entre Los Pumas y los All Blacks, el Kempes volverá a vestirse de celeste y blanco para recibir otro espectáculo de jerarquía mundial. El compromiso frente a Escocia marcará el debut oficial de la selección argentina en la Nations Championship, el nuevo certamen internacional que reúne a las doce principales potencias del rugby del Norte y del Sur.

La realización del encuentro del sábado generará un impacto económico muy importante para la provincia. Si bien las estimaciones técnicas iniciales calculaban un piso de 35.000 millones de pesos impulsado por el movimiento de miles de visitantes, el pulso real de las reservas y el movimiento turístico proyectan una cifra muy superior, con ocupación plena ya garantizada en los establecimientos hoteleros de mayor categoría y alojamientos de las inmediaciones del estadio.

Al respecto, Miguel Siciliano analizó el fenómeno: "Hay una mirada de gobierno hace muchos años para que Córdoba se transforme en la capital del destino de los que quieran hacer un congreso, de los eventos deportivos, de los espectáculos. Nuestro gobierno, trabajando junto al sector privado, entendió hace muchos años que cuando los Pumas vienen a jugar aquí no solamente son personas que disfrutan del espectáculo deportivo, sino que además generan empleo".

Respecto a las nuevas proyecciones de facturación para la provincia, Siciliano aseguró: "Entendemos que es un evento que va a superar tranquilamente los 50.000 millones de pesos. Ese movimiento que genera un evento como el de los Pumas hace que miles de personas trabajen más. Esos 55.000 millones de pesos... quedan en la estación de servicio, en el taxi, en el hotel, en el restaurant, ahí quedan porque son miles de personas que motorizan la economía".

El primer partido "Carbono Neutral" de Argentina

Más allá de lo deportivo y lo financiero, el choque ante el "Cardo" será el primer evento masivo internacional «carbono neutral» de la Argentina. A partir del trabajo conjunto entre el Gobierno de Córdoba, la Unión Argentina de Rugby, Córdoba Welcome Clúster, BS Group y distintas instituciones, el partido incorporará un esquema de medición y compensación de la huella de carbono, generación de energía mediante biocombustibles y acciones de concientización ambiental.

"Es el primer evento de este tipo que mide la huella ambiental. 50.000, 60.000, 40.000 personas movilizadas por esto generan huella ambiental... este evento la va a medir y luego la va a remediar. Un evento deportivo, turístico, económico y ambientalmente sustentable", remarcaron.

Despliegue sanitario

Para garantizar que el espectáculo se viva como una verdadera fiesta familiar, el Ministerio de Seguridad de la Provincia —a través del Cosedepro y la Dirección de Planificación y Diseño Prevencional de la Policía de Córdoba— coordinó un exhaustivo dispositivo que contará con aproximadamente 800 personas entre efectivos de las fuerzas de seguridad y agentes de distintos organismos provinciales y municipales. En paralelo, el programa Tribuna Segura Córdoba realizará los estrictos controles de admisión en todos los accesos al estadio.

Por su parte, el operativo sanitario dispondrá de una infraestructura de alta complejidad que incluirá seis ambulancias, dos carpas sanitarias (ubicadas en los sectores norte y sur del Kempes), el trabajo de 40 rescatistas de la Cruz Roja y la colaboración de 25 efectivos de Defensa Civil Municipal.