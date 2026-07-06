A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 6 de julio

El dólar blue hoy cerró este lunes 6 de julio a un valor en el mercado de $1.495 para la compra y $1.515 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 6 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 6 de julio el dólar oficial hoy cerró a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.

Las ventas minoristas pymes crecieron 0,9% y cortaron una racha de 13 meses de caída: qué explica el cambio de tendencia

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 6 de julio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 6 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.521 para la compra y $1.523,30 para la venta.

A cuánto cerró el dólar hoy, 6 de julio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 6 de julio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy lunes 6 de julio a $1.566,70 para la compra y $1.567,10 para la venta.

Las familias recurren cada vez más al crédito para comprar alimentos y pagar gastos cotidianos

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 6 de julio a $1.963 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 6 de julio en $1.548,65 para la compra y $1.556,55 para la venta.

Riesgo país

El dólar alcanza su mayor nivel del año mientras los activos argentinos siguen al alza en Wall Street

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 412 puntos básicos este lunes 6 de julio.