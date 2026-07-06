El dólar alcanza su mayor nivel del año mientras los activos argentinos siguen al alza en Wall Street

Los activos argentinos comienzan la semana de gran manera al extender su racha alcista Wall Street. La mayoría de acciones y bonos cotizan el terreno positivo este lunes 6 de julio, mientras que el riesgo país se sitúa por debajo de los 420 puntos básicos. Por su parte, el dólar presenta una pequeña suba respecto a su cotización de la jornada anterior, y mantiene su racha alcista de las últimas semanas.

Caputo presentó su plan para pagar deudas hasta 2027: "Salir a los mercados es una opción más, no un objetivo"

En el plano internacional, los futuros de los principales índices bursátiles de Wall Street registran leves avances este lunes, luego del feriado del viernes en Estados Unidos, mientras los mercados de Europa y Asia cotizan con mayoría de bajas.

El dólar alcanza un nuevo máximo de 2026

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este lunes 6 de julio, el dólar oficial cotiza a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al último cierre. La divisa oficial no llegaba a ese precio desde noviembre de 2025.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.490, $2 por encima cierre del viernes. Así, la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy en $1.810,56) se ubica al 21,5%.

En ese sentido, el dólar blue cotiza a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta, $5 por debajo del cierre del viernes. Así la divisa acumula una suba de casi 1% en el año. Por el lado del MEP, opera a $1.524, subiendo $1 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.596, $7 por encima de la cotización del viernes.

Fuerte repunte en Wall Street

Los ADRs marcan subas generalizadas lideradas por Grupo Supervielle (5,3%), seguida por BBVA Argentina (+4,8%) y Grupo Financiero Galicia (+4,6%). Las caídas se dan en Globant, que pierde 3,1% y en Cresud que cae 0,3%.

En la bolsa local, el S&P Merval avanza 1,3% a 3.237.784,57 puntos, mientras que su contraparte en dólares sube 3,4% a los 2.069,94 puntos. Al igual que en el exterior, los papeles bancarios lideran las subas. En el otro extremo, Cresud pierde 0,6% y Pampa Energía 0,3%.

En lo que es renta fija, los bonos en dólares suben hasta 0,7% de la mano del AL41D. Por otra parte, las mayores caídas se dan en AE38D, que cae 0,1% y el AL35D que mantiene sin cambios su cotización. En ese contexto, el índice medido por J.P. Morgan baja hasta los 412 puntos básicos. Así, el indicador llega a su nivel más bajo desde abril de 2018, impulsado por la mejora en la calificación crediticia otorgada en las últimas semanas por las agencias internacionales y por la fortaleza que vienen mostrando los bonos soberanos en dólares.

Caputo presentó su plan para pagar deudas hasta 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este lunes el programa financiero hasta 2027 y aseguró que la estrategia de financiamiento del Tesoro contempla la posibilidad de volver a los mercados internacionales, aunque aclaró que “salir a los mercados es una opción más, no un objetivo”. La hoja de ruta busca explicar cómo se afrontarán los vencimientos en moneda extranjera hasta el final del mandato de Javier Milei y llega en un contexto de atención del mercado sobre la evolución de los bonos y el riesgo país, que cerró el viernes en 415 puntos básicos, el nivel más bajo desde 2018.

El anuncio tuvo un mensaje central para el mercado: la Argentina continuará honrando todas sus obligaciones, pero sin aumentar el endeudamiento neto. Según el equipo económico, la estrategia apunta a sostener el orden macroeconómico, consolidar la confianza y mejorar las métricas financieras del país. “Hay que entender que desde el día uno este es un gobierno que optó por cumplir con todas las obligaciones”, destacó el funcionario nacional. Según explicó, “la nueva deuda se emite exclusivamente para refinanciar el capital de la deuda heredada”, mientras que “los intereses se pagan con superávit fiscal”. “El financiamiento 2026 es un ´buffer´ financiero que descomprime 2027. Estamos purgando las consecuencias del pasado”, enfatizó Caputo.

El BCRA cerró un REPO por US$ 6.000 millones con bancos internacionales y despejó vencimientos hasta 2028

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció una operación financiera clave para mejorar su perfil de vencimientos en moneda extranjera. La entidad canceló la totalidad de sus operaciones de pase pasivo, conocidas como REPO, vigentes por US$ 6.000 millones y concertó una nueva transacción por el mismo monto con diez bancos internacionales de primera línea, con vencimiento en septiembre de 2028.

Pese a la baja del riesgo país el Gobierno no “está apurado por salir al mercado", confirmó un especialista

La medida apunta a limitar riesgos antes del calendario electoral del 2027 en tanto apunta a fortalecer la posición de liquidez en moneda extranjera de la autoridad monetaria y a darle mayor previsibilidad al flujo de divisas, un punto sensible para el funcionamiento del mercado cambiario local.

"Esta medida fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas, favoreciendo un funcionamiento ordenado del mercado de cambios local", afirmó la autoridad monetaria en un comunicado.

Las bolsas del mundo

En el premarket de Wall Street, los futuros del índice S&P 500 suben 0,4% y los del ponderador tecnológico Nasdaq trepan 1%. Los del índice industrial Dow Jones, en cambio, operan prácticamente estables.

En cambio, los mercados de Europa y Asia exhiben una rueda con mayoría de pérdidas. El indicador paneuropeo EuroStoxx 50 baja 0,2%, FTSE de Londres cede 0,3% y el IBEX madrileño se hunde 0,7%. El DAX alemán cotiza prácticamente estable.

En Asia, el Nikkei de la bolsa de Tokio y el mercado de Shanghái registran declives moderados, menores al 0,1%. El Kospi, de Seúl, baja 0,5%.

En ese marco, el petróleo Brent cae 0,3% hasta los US$ 71,94 por barril. Mientras que el crudo WTI retrocede en la misma magnitud hasta los US$ 68,49.

FN