El dólar oficial se mantiene en $1.510 y los activos argentinos suben hasta 4% en Wall Street

Los activos argentinos tienen un fuerte repunte este jueves en Wall Street. La mayoría de acciones y bonos cotizan el terreno positivo este jueves 2 de julio, mientras que el riesgo país baja abruptamente y cotiza por debajo de los 420 puntos básicos. Por su parte, el dólar se mantiene mayormente estable respecto a su cotización de la jornada anterior.

El riesgo país anota su nivel más bajo en 8 años y llega a los 418 puntos

En el plano internacional, las tres principales índices de Wall Street sube ante el mal dato de empleo en EEUU, que fueron leídos por el mercado como la oportunidad que tiene la Fed para dar marcha atrás a su política de tasas alta por más tiempo.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este jueves 2 de julio, el dólar oficial cotiza a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al último cierre. La divisa oficial no llegaba a ese precio desde noviembre de 2025.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.491, sin cambios respecto al cierre del miércoles. Así, su cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias (hoy en $1.808,13), con una brecha del 21,4%.

En ese sentido, el dólar blue cotiza a $1.505 para la compra y a $1.525 para la venta, $5 por encima del cierre del miércoles. Así la divisa acumula una suba de 1% en el año. Por el lado del MEP, opera a $1.523, cayendo $2 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.570, $1 por debajo de la cotización del miércoles.

Desde PPI inversiones destacan: "El tipo de cambio oficial no dejó atrás la presión con el cambio de mes. En la primera rueda de julio, el dólar spot subió 0,5% hasta $1.489. Aun así, la distancia respecto del techo de la banda ($1.808,1 ayer) se mantiene amplia, en 21,4%. Como ocurrió durante buena parte de junio, el movimiento del tipo de cambio volvió a estar acompañado por señales de una mayor oferta oficial de cobertura cambiaria. De acuerdo con nuestras estimaciones, la oferta de cobertura del sector público consolidado aumentó de US$3.210 millones en mayo (la menor tras la flexibilización del cepo para personas humanas en abril) a US$5.800 millones al cierre de junio, un incremento de US$2.590 millones".

Fuerte repunte en Wall Street

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street suben hasta 4,6% encabezados por Loma Negra, Banco Supervielle y BBVA con el 3,8% y 3,7%, respectivamente.

En la bolsa local, el S&P Merval sube 1,9% a 3.187.218,41 puntos, mientras que medido en dólares avanza 1,6% a 2.027,84 puntos. Las acciones operan con mayoría de alzas de hasta 5,2% liderados por Loma Negra, seguido de Irsa (4,3%) y BBVA (3,1%).

En tanto, los bonos en dólares cotizan en su mayoría al alza, con subas de hasta 1,2%, lideradas por el AL41D. En ese contexto, el riesgo país bajó a 418 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan. Así, el indicador llega a su nivel más bajo desde 2018, impulsado por la mejora en la calificación crediticia otorgada en las últimas semanas por las agencias internacionales y por la fortaleza que vienen mostrando los bonos soberanos en dólares.

La recaudación tributaria cayó más de 7% en junio

La recaudación tributaria en junio se ubicó en unos $20 billones, marcando un incremento de 23,7% interanual (i.a.), lo que implica una caída de 7,4% en términos reales, considerando a una inflación proyectada de 1,9%.

En el primer semestre, la recaudación tributaria cayó 5,3% en términos reales frente al mismo período del año pasado. La mayoría de las categorías se contrajeron en términos reales, con la excepción del impuesto inmobiliario (+9,5%) y los impuestos sobre los combustibles (+27,6%).



"Al igual que en los últimos meses, los ingresos vinculados al comercio exterior continuaron mostrando un desempeño débil. La recaudación por derechos de exportación cayó 45,9% i.a. en términos reales, reflejando menores alícuotas de exportación, mientras que la recaudación por derechos de importación descendió 14,8% i.a. en términos reales debido a menores aranceles y a un menor volumen de importaciones", señalaron desde Max Capital.

Las bolsas del mundo

Los tres principales índices de Wall Street sube ante malos datos de empleo que fueron leídos por el mercado como la oportunidad que tiene la Fed para dar marcha atrás a su política de tasas alta por más tiempo. Así, el Dow Jones sube 0,7%, mientras que el S&P 500 avanza 0,7% y el Nasdaq lo hace con 0,7%.

En la previa al dato, ayer Wall Street cerró mixto en la primera rueda de julio. El Nasdaq Composite retrocedió 0,7%, presionado por la corrección en las acciones de los fabricantes de chips en una toma de ganancias tras el rally de más de 80% del índice de semiconductores en el primer semestre. La caída fue parcialmente compensada por Meta, que saltó casi 9% tras anunciar un nuevo negocio de nube para monetizar capacidad ociosa de cómputo de IA, y por las subas de Microsoft, Amazon y Alphabet. El S&P 500 bajó 0,2%, mientras que el Dow Jones se mantuvo prácticamente sin cambios. Esto ocurrió un día después de que los tres índices cerraran el mejor trimestre desde 2020, con el S&P subiendo cerca de 14,8%, el Nasdaq 21,4% y el Dow Jones 12,9% en el período.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — baja 2,3% hasta US$ 71,26 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede 1,9%, hasta los US$ 68,1 el barril.

En Europa, el Euro Stoxx baja 083%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,09% y el CAC francés cae 0,93%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,30%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,63%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,44%. Mientras, el Kospi surcoreano retrocedió 2,04% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,60%.

FN