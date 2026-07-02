jueves 02 de julio de 2026
ECONOMIA
MERCADO EN VERDE

El riesgo país anota su nivel más bajo en 8 años y llega a los 418 puntos

Los títulos soberanos locales arrancan la rueda con subas del 1% que empujan el índice que elabora el JP Morgan a la baja. Las acciones argentinas operan con alzas de hasta 4% en Wall Street.

Mercados financieros 13042026
Mercados financieros | AFP
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El riesgo país argentino, volvió a perforar mínimos y abre este jueves 2 de julio en 418 puntos básicos, el nivel más bajo registrado desde 2018, impulsado por la mejora en la calificación crediticia otorgada en las últimas semanas por las agencias internacionales y por la fortaleza que vienen mostrando los bonos soberanos en dólares. En efecto, en el inicio de la rueda de operaciones de la jornada los títulos públicos muestran subas de hasta 1% lo que empuja la caída del índice soberano que mide el JP Morgan.

El dato tiene lugar en una semana en que el gobierno se prepara para pagar 4300 millones a los bonistas por vencimientos de deuda. De todos modos el mercado parece tranquilo con el cumplimiento en tanto, en los últimos días, el Ministerio de Economía avanzó en los pasos legales para la toma de un préstamo con bancos privados que aseguraría el pago de los vencimientos en lo que resta del mandato de Javier Milei.

Primero auntorizó una emisión por US$5.000 millones y luego aprobó los créditos en garantía que otorgaron el BID y el Banco Mundial.

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