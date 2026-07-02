El riesgo país anota su nivel más bajo en 8 años y llega a los 418 puntos

El riesgo país argentino, volvió a perforar mínimos y abre este jueves 2 de julio en 418 puntos básicos, el nivel más bajo registrado desde 2018, impulsado por la mejora en la calificación crediticia otorgada en las últimas semanas por las agencias internacionales y por la fortaleza que vienen mostrando los bonos soberanos en dólares. En efecto, en el inicio de la rueda de operaciones de la jornada los títulos públicos muestran subas de hasta 1% lo que empuja la caída del índice soberano que mide el JP Morgan.

El dato tiene lugar en una semana en que el gobierno se prepara para pagar 4300 millones a los bonistas por vencimientos de deuda. De todos modos el mercado parece tranquilo con el cumplimiento en tanto, en los últimos días, el Ministerio de Economía avanzó en los pasos legales para la toma de un préstamo con bancos privados que aseguraría el pago de los vencimientos en lo que resta del mandato de Javier Milei.

Primero auntorizó una emisión por US$5.000 millones y luego aprobó los créditos en garantía que otorgaron el BID y el Banco Mundial.

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