Mariano Gorodisch: “El Banco Central va a imprimirá 8 billones de pesos antes de las elecciones”

El periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch, evaluó en Canal E que el Banco Central abrió una licitación para la impresión de 400 millones de billetes de $20.000, una operación que totalizará 8 billones de pesos y que generó cuestionamientos sobre la política monetaria del Gobierno de Javier Milei.

Según explicó Mariano Gorodisch, los pliegos de la licitación cerrarán el próximo 30 de junio y la producción de los billetes se realizará de manera escalonada entre abril y septiembre de 2027: “El Banco Central sale a licitar la impresión de billetes. Van a imprimir 400 millones de billetes de 20 mil pesos, lo que va a totalizar 8 billones de pesos”.

China se perfila como para imprimir los billetes de $20.000

Asimismo, planteó que existe una alta probabilidad de que la impresión vuelva a quedar en manos de imprentas extranjeras, principalmente de China, como ocurrió en procesos anteriores. “En la última licitación ganó la Casa de la Moneda de Imprentas de China, así que seguramente, muy probablemente, desde China van a hacer la plata de la Argentina”, afirmó.

La licitación despertó interrogantes debido a que el cronograma de entrega de los billetes coincidiría con el período previo a las elecciones presidenciales de 2027. Para Gorodisch, la disponibilidad de más efectivo podría interpretarse como una herramienta para estimular el consumo en un contexto electoral: “El Gobierno lo que va a querer justo antes de las elecciones es que la gente tenga un poquito más de plata en el bolsillo”.

Estimaciones indican que la inflación podría perforar el 2% en el corto plazo

A su vez, destacó que la inflación continúa mostrando señales de desaceleración. Según relevamientos privados, el índice mensual podría perforar el 2% en los próximos meses. “Muchas consultoras privadas dan que incluso puede llegar a perforar el 2%, puede estar en 1,9%. Si no es ahora en junio, va a ser en julio probablemente”, indicó.

El entrevistado estimó que unos 50.000 argentinos podrían viajar al Mundial, con un gasto promedio cercano a los 10.000 dólares por persona. A esto se suma la compra de divisas por parte de ahorristas, que actualmente rondaría los 3.000 millones de dólares mensuales: “El número de junio seguramente sea más alto por el Mundial”.

También se abordó el peso de la economía informal en Argentina. Sobre la misma línea, sostuvo que la elevada carga tributaria y los costos financieros asociados a los pagos electrónicos explican la persistencia de descuentos por pagos en efectivo en numerosos comercios. “Todavía tenés un 35% de informalidad y ahí aparecen los famosos descuentos por pago en efectivo”, explicó.