Fuerte crecimiento de las exportaciones: “Hay un aumento del 18% de las cantidades exportadas y casi un 14% de los precios”

La especialista en comercio exterior, Yanina Lojo, dialogó con Canal E y evaluó que los datos de comercio exterior de mayo mostraron un fuerte crecimiento de las exportaciones argentinas y cambios en la composición de las importaciones.

Según Yanina Lojo, el dato más relevante no es solamente el crecimiento, sino entender sus causas: “En este caso hay un aumento del 18% de las cantidades exportadas y casi un 14% de los precios. O sea que estamos vendiendo más cantidad con precios más altos”.

Cómo influye el contexto internacional

Asimismo, señaló que el contexto internacional tuvo un papel clave: “En parte, la parte de los precios se explica por la crisis que hubo a nivel mundial, que subió tanto los precios de algunos commodities”.

Además, Lojo destacó el impacto del sector energético. “También todo lo que tiene que ver con energía, que operó en el mes de mayo en máximo. Entonces eso traccionó fuertemente las exportaciones”, planteó.

Los datos del petróleo en el incremento de las exportaciones

Al analizar los productos que más aportaron al crecimiento exportador, remarcó el protagonismo del petróleo: “El aceite crudo de petróleo fue el que más traccionó porque las exportaciones llegaron a ser de 1.171 millones de dólares”.

Luego, la entrevistada mencionó otros sectores relevantes: “En segundo lugar estamos con el maíz en grano y la harina en pellets en tercer lugar”. También destacó la evolución del sector cárnico: “Aumentó también la cantidad de carne exportada”. Y agregó un dato significativo: “La exportación de carne, refrigerada, congelada específicamente y deshuesada, en mayo creció un 103%”.

Sobre las compras al exterior, explicó que el comportamiento fue inverso al de las exportaciones: “Lo que vamos a ver es una caída en las cantidades importadas y una suba de precios. Es decir, que lo que importamos fue menos, pero lo pagamos más caro”.