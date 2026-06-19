“La contracción del consumo interno es por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios”, indicó una economista

La economista, Natalia Motyl, conversó con Canal E y se refirió a la caída de la actividad industrial en Argentina y aseguró que la combinación de factores locales e internacionales está generando una profunda transformación de la estructura productiva del país, con consecuencias que podrían extenderse durante los próximos años.

Según explicó Natalia Motyl, uno de los principales problemas es la debilidad del mercado interno. “La contracción de lo que es el consumo interno, básicamente por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios”, provocó una reducción de la demanda en sectores vinculados al consumo masivo, la indumentaria y las líneas blancas.

La industria y su fuerte dependencia al mercado interno

En ese sentido, remarcó que la industria argentina mantiene una fuerte dependencia del mercado doméstico: “Tenemos que entender que tenemos una estructura productiva muy volcada a lo que es el mercado interno. Reconfigurarla va a llevar tiempo”.

Motyl también cuestionó el impacto de la apertura comercial impulsada por el Gobierno. “Cuando el Gobierno intentó mostrar una rápida desinflación en un año electoral, generó esta apertura y que las empresas locales no puedan competir con lo que venía de afuera”, planteó.

La reducción de subsidios y su impacto en la inflación

A ello sumó el incremento de costos derivados de la reducción de subsidios energéticos. Según explicó, “terminaron generando un aumento del costo de producción por unidad”, lo que afectó la rentabilidad empresarial y aceleró el cierre de plantas productivas.

La entrevistada destacó la gravedad de los indicadores actuales: “De hecho lo vemos nosotros en los indicadores de capacidad instalada que están en muchos sectores, están teniendo mínimos históricos, estamos con una capacidad instalada del 40%”.

A su vez, sostuvo que las inversiones que llegan al país no están dirigidas a las industrias tradicionales. “Hay atractivo por invertir en la Argentina, pero no en estos sectores tradicionales como la metalúrgica, la textil, sino más que nada por esas industrias más extractivas”, expresó.