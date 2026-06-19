Federico Glustein: “Muchas familias van a empezar a pagar sus deudas a partir del cobro del aguinaldo”

El economista, Federico Glustein, en comunicación con Canal E, analizó que con la llegada del aguinaldo, muchos trabajadores en relación de dependencia se preguntan qué hacer con ese ingreso extra: pagar deudas, ahorrar, comprar dólares o invertir.

Según Federico Glustein, una de las principales decisiones de los hogares será cancelar obligaciones pendientes: “Muchas de las familias están pensando en pagar sus deudas de mora, que recordemos que tenemos un proceso de mora histórico en la Argentina”.

El aguinaldo se usaría principalmente para pagar deudas

Asimismo, explicó que el contexto económico condiciona las decisiones financieras: “Muchas familias están endeudadas, con lo cual, primero muchas familias van a empezar a pagar sus deudas a partir del cobro del aguinaldo”.

Además, Glustein señaló que quienes tengan capacidad de ahorro buscarán alternativas: “Aquellas familias que tienen la posibilidad de ahorrar empiezan a dolarizar sus carteras”. Entre otras opciones, mencionó que, “hay familias que van a inclinarse por adelantar algún tipo de pago de viajes” y también quienes “van a pensar en invertir financieramente”.

En qué se fijan los ahorristas actualmente

Al hablar de inversiones, destacó algunos instrumentos que están siendo observados por los ahorristas: “Hoy lo que está más en moda son los bonos dollar linked”.

Sobre las acciones, el entrevistado explicó que muchos inversores miran el mercado por su crecimiento reciente, aunque planteó reparos: “Yo creo que hoy no sé si está en buen momento porque tenemos correcciones propias de una suba tan fuerte del mercado”.

Luego, manifestó que el plazo fijo dejó de ser una opción atractiva: “Cualquier cosa va a ser mejor que un plazo fijo, el cual uno termina perdiendo”. Y agregó: “También creo que va a ser mejor que tener el dólar billete”.