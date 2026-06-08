Deuda: el Gobierno busca renovar vencimientos por $5 billones

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas, oficializó un nuevo llamado a licitación pública de instrumentos del Tesoro Nacional en pesos y en dólares, programada para el próximo miércoles 10 de junio con el objetivo de renovar deuda por $5 billones.

La operación, que se encuadra en la estrategia oficial de gestión de pasivos y financiamiento en el mercado local, incluye tanto la colocación de nuevos títulos como la reapertura de instrumentos existentes.

La recepción de las ofertas para todos los instrumentos comenzará a las 10 y finalizará a las 15, bajo la modalidad de indicación de precio, sin límites mínimos ni máximos fijados de antemano. La liquidación de los títulos adjudicados se concretará el viernes 12 de junio).

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“Para enfrentar vencimientos por $5 billones, Finanzas eligió un menú con el objetivo de extender la duration de la deuda en pesos post elecciones. El único instrumento que licitará con vencimiento este año es una nueva letra dólar linked a fines de agosto (D31G6). El resto del menú se compone de alternativas con vencimiento en 2028, 2029 y 2030”, señalaron desde PPI Inversiones.

Por su parte, Valentín Gómez García, de Adcap, comentó que "lo más destacado del menú es la oferta de tres nuevos bonos duales CER/TAMAR con vencimientos en diciembre 2028, diciembre 2029 y junio 2030, manteniendo la estrategia de extender duration mediante estos instrumentos más allá del actual gobierno. También se incluye un canje de los bonos CER y TAMAR que vencen en la próxima licitación por los nuevos bonos duales de mucha mayor duration".

Para el analista, "este canje es crucial, ya que en la licitación de fin de mes vencen $23,1 billones, el mayor monto de vencimientos en manos privadas de los próximos dos años. En caso de canjear la totalidad de TZX26 y TTJ26, el Tesoro reduciría en $6,9 billones los vencimientos con privados de fin de mes. Por eso, el incentivo a reducir esos compromisos podría llevar al Tesoro a convalidar premios en el canje de estos instrumentos".

"No esperamos que el Tesoro tenga problemas para rollear la totalidad de los vencimientos, tanto por la variedad del menú como por el tamaño relativamente bajo de los pagos —en comparación con licitaciones recientes, que venían siendo cerca del doble— y por el nivel de liquidez disponible en el sistema", agregó Gómez García.

El menú de instrumentos a licitar

La oferta oficial se estructuró sobre tres grandes ejes financieros diseñados para captar diferentes perfiles de cobertura frente a las variables macroeconómicas:

Títulos en Pesos Duales (CER / TAMAR + 3,00%)

El Palacio de Hacienda debutará con tres nuevos instrumentos de mediano y largo plazo que ofrecen doble cobertura (ajuste por inflación o por el índice salarial TAMAR, el que resulte mayor):

- Bono del Tesoro Nacional con vencimiento el 15 de diciembre de 2028 (nuevo).

- Bono del Tesoro Nacional con vencimiento el 14 de diciembre de 2029 (nuevo).

- Bono del Tesoro Nacional con vencimiento el 28 de junio de 2030 (nuevo).

Instrumentos Dólar Linked (Cero Cupón)

Para los inversores que buscan cobertura cambiaria directa atada a la evolución del tipo de cambio oficial, se emitirán dos alternativas:

- Letra del Tesoro Nacional (LELINK) con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (nueva).

- Bono del Tesoro Nacional con vencimiento el 15 de diciembre de 2028 (nuevo).

Instrumento en Moneda Extranjera (Suscripción e integración exclusiva en US$)

- Reapertura del Bono del Tesoro Nacional en Dólares Estadounidenses 6% con vencimiento el 31 de octubre de 2028 (AO28). A diferencia del resto del menú, este título requiere obligatoriamente divisas billete para su suscripción y contará con una instancia de segunda vuelta exclusiva por adhesión el jueves 11 de junio entre las 11:00 y las 13:00 horas, al mismo precio de corte que se determine en la primera rueda.

Tramos de participación y topes para minoristas

La licitación de los instrumentos se realizará mediante indicación de precio, sin precio mínimo ni máximo. Para la presentación de ofertas de todos los instrumentos, habrá dos tramos: uno no competitivo y otro competitivo.

"En los tramos no competitivos deberán consignarse únicamente los montos de VNO a suscribir y estarán destinados a personas físicas o jurídicas que por sus características no cuentan con la especialización necesaria para realizar una evaluación de las condiciones financieras de la licitación y requieren el asesoramiento de una entidad especializada", indicaron desde la Secretaría de Finanzas.

- Tramo No Competitivo: destinado exclusivamente a inversores minoristas (personas humanas o jurídicas no especializadas). Se permite una sola oferta por CUIL o CUIT, la cual no debe superar un Valor Nominal Original (VNO) de $50.000.000 para los títulos en pesos o de US$ 50.000 para los denominados en dólares. Los Fondos Comunes de Inversión, compañías de seguros y entidades financieras quedan expresamente excluidos de este tramo.

- Tramo Competitivo: Orientado a los agentes especializados y a inversores por montos superiores a los topes fijados para el tramo minorista. Las ofertas mínimas admisibles serán de VNO $1.000.000 (para pesos) y VNO USD 1.000 (para dólares), sin límites máximos para la presentación de propuestas. En este tramo, los participantes deberán especificar tanto la cantidad de valor nominal a suscribir como el precio ofrecido por cada VNO $1.000 o VNO US$ 1.000, según corresponda a la moneda del instrumento.