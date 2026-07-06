Pese a la baja del riesgo país el Gobierno no “está apurado por salir al mercado", confirmó un especialista

En la antesala de la conferencia del ministro de Economía, Luis Caputo, junto al viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, el Asset Management de Criteria, Flavio Castro, en comunicación con Canal E, analizó el escenario financiero argentino y aseguró que el Gobierno busca consolidar un esquema de estabilidad para afrontar los próximos vencimientos de deuda y reducir la volatilidad de cara al año electoral.

Flavio Castro señaló que la renovación de los préstamos REPO anunciada días atrás fortalece la estrategia oficial de financiamiento. "El viernes se había anunciado que renovaba el Gobierno esos préstamos que se llaman REPO, que son unos préstamos más de corto plazo que el Gobierno tiene de bancos internacionales", planteó.

El Gobierno ya tendría los pagos del 2027 cubiertos

En ese contexto, explicó que la expectativa pasa por conocer el mensaje oficial sobre el estado de las cuentas públicas: "Está cerrado el panorama financiero". Además, destacó que el Ejecutivo ya tendría aseguradas las necesidades de financiamiento para el próximo año: "Aparentemente en 2027 también lo tendrían prácticamente cerrado".

Sobre la posibilidad de que una baja del riesgo país permita una nueva emisión de deuda internacional, Castro consideró que el Gobierno no muestra urgencias. "No lo veo tan concentrado en el corto plazo, tampoco veo realmente al Gobierno que esté apurado en estas semanas con salir al mercado", resaltó.

Hasta dónde se extiende la cobertura financiera

Incluso remarcó que la cobertura financiera ya alcanzaría buena parte del próximo período: "Dado que está cubierto 2026 y gran parte del 2027, veremos a ver cuándo utiliza la ventana de oportunidad".

Para el entrevistado, la prioridad oficial es fortalecer las reservas de liquidez antes que salir a buscar financiamiento en condiciones que todavía no resultan convenientes. "Yo creo que el Gobierno lo que está priorizando es tratar de buscar una especie de buffer, de colchón, de blindaje, de cualquier tipo de volatilidad que pueda traer la política del año que viene", expresó.

Sobre la misma línea, agregó: "En esa idea de priorizar la estabilidad monetaria, que creo que es muy beneficioso, no solamente para los mercados, sino para la economía".